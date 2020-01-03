Портал The Disinsder, специализирующийся на новостях о проектах Disney, с ссылкой на выпуск еженедельного подкаста First Order Transmissions сообщает, что у Lucasfilm в работе находится новый мультсериал по вселенной «Звёздных войн», который может стартовать уже осенью 2020-го. Снимают его для сервиса Disney+.

Новое шоу позиционируют как сиквел (или скорее наследника) «Повстанцев». Главными героинями станут Асока Тано и Сабин Рен. По данным источников, режиссёр Дэйв Филони, руководивший «Повстанцами» и «Войнами клонов», вовлечён в разработку, но не факт, что он снова будет курировать проект.

В 2020-м у Lucasfilm завершаются другие два мультсериала по «Звёздным войнам» — «Сопротивление» (выполнен в 3DCGI, действие разворачивается параллельно трилогии сиквелов) и «Война клонов» (приквел «Мести ситхов»). Осенью студия выпустит второй сезон «Мандалорца», а летом начнутся съёмки сольного сериала про Оби-Вана.

Генеральный директор Disney Боб Айгер ещё в ноябре рассказывал, что компания планирует расширять вселенную «Звёздных войн» новыми телевизионными проектами. А вот фильмы уйдут на перерыв до 2022 года.