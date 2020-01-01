Сериалы, которые закроют в 2020: Сверхъестественное, Викинги и другие

Мы уже писали, что 2020 год обещает целую гору новых фантастических сериалов, от нового «Звёздного пути» до экранизаций Стивена Кинга и Джо Хилла. Но ещё интереснее, что в следующем году завершится больше десятка очень занятных телепроектов. Мы попрощаемся с мультсериалами по «Звёздным войнам», самыми живучими телеэкранизациями DC и Marvel и даже неубиваемыми братьями на «Импале».

Сверхъестественное

Когда и где? 15-й сезон стартовал в октябре 2019-го, а завершится в мае 2020-го

Что? Мелодраматическое городское фэнтези

О чём? О братьях Сэме и Дине Винчестерах, странствующих охотниках на нечисть. За пятнадцать лет герои не только повстречали десятки видов монстров и столкнулись с ожившими городскими легендами, но и (наберите в грудь побольше воздуха) нашли отца, одолели свору демонов, открыли врата в Ад, начали и предотвратили Апокалипсис, победили Левиафанов, вырезали Ангелов, убили саму Смерть, выпустили Тьму, нашли Бога и даже побывали в ток-шоу и мультфильме.

Каким обещает быть финал? Долгожданным. Сериал выходил пятнадцать лет, и многие считают, что к последним сезонам он стал уже не тот. За это время зрители успели познакомиться с десятками персонажей, и некоторые из них вернутся (в том числе из Ада), чтобы попрощаться раз и навсегда.

По словам актёров, решение о закрытии нелегко далось всей команде — его обсуждали несколько месяцев. Что исполнители главных ролей, что продюсеры со сценаристами считали, что «Сверхъестественное» стоит завершить на высокой ноте. По поводу концовки актёры шутят, что всё закончится как в «Игре престолов» — смертями. Неужто на сей раз окончательными?

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Викинги

Когда и где? Стартовал в декабре 2019-го, завершается в 2020-м. Двадцать эпизодов сезона поделили на две части. Первая стартовала в декабре, а вторая выйдет когда-то в 2020-м

Что? Историческая драма

О чём? Сага о викингах, вдохновлённая историей реального Рагнара Лодброка, его детей, а также подвигами другим знаменитых воителей. Не всегда достоверный, но увлекательный сериал показал путь Рагнара от фермера до короля. Дальнейшие сезоны рассказывали о его сыновьях и приключениях в Англии, Скандинавии и Средиземноморье.

Каким обещает быть финал? Древнерусским. Последний сезон рассказывает о правлении конунга Бьорна в скандинавском городе Каттегате и о приключениях Ивара Бескостного на Руси, где он повстречал Вещего Олега в исполнении Данилы Козловского (с типажом едва ли не точь-в-точь из фильма «Викинг»). И, хотя князь пытается дружить с молодым викингом, он явно сам имеет виды на Скандинавию. Правда, особой историчности ждать не стоит: местами происходящее скатывается в полную «клюкву».

Звёздные войны: Войны клонов

Когда и где? 12 серий начнут выходить в феврале 2020-го на Disney+

Что? Космическая опера. Закрытый ранее сериал возрождают на один сезон для завершения сюжета

О чём? О судьбе Асоки Тано, падаванки Энакина Скайуокера, которую изгнали из Ордена джедаев после обвинений в нападении на Храм. И хотя её невиновность уже доказали, она отказалась возвращаться. А ещё новый сезон завершит сюжетную линию отряда клонов-коммандос 99 (неофициально их зовут «Бракованной партией») и покажет осаду Мандалора.

Каким обещает быть финал? Ностальгическим. Сериал закрыли вскоре после продажи «Звёздных войн» Disney, и с тех пор выходило совсем мало произведений об эпохе приквелов. Сюжет «Войн клонов» остался незавершённым, лишь часть сюжетных линий раскрыли в комиксах («Дарт Мол: Сын Датомира») и книгах («Асока» Эмили Кейт Джонстон). Казалось, что с мультсериалом покончено. Однако летом 2018-го Lucasfilm анонсировала седьмой сезон, который выйдет спустя пять лет после закрытия.

С одной стороны, он позиционируется как финальный. Создатели обещают поклонникам завершить сюжетные линии полюбившихся персонажей и рассказать, что с ними происходило в тот период. Сюжет почти напрямую подводит к третьему эпизоду. С другой, возрождённый мультсериал можно воспринимать как проверку интереса — может, в случае успеха анимационный отдел Lucasfilm готов создать ещё несколько сюжетов о Старой Республике и рассвете Империи?

Звёздные войны: Сопротивление

Когда и где? Второй сезон стартовал в октябре 2019-го, завершится в январе

Что? Космическая опера

О чём? О юноше Казудо Зионо, который оказался в центре разрастающегося конфликта между Сопротивлением и Первым Орденом. Первый сезон стартовал за полгода до событий VII эпизода, а к финалу мультсериал «догнал» фильмы. Второй и заключительный сезон развернулся параллельно сюжету «Последних джедаев» и заполняет некоторые пробелы между VIII и IX эпизодами.

Каким обещает быть финал? Никому не нужным. Особенно после того, что мы видели в «Скайуокере: Восход». Да, сериал перестал быть настолько детским, каким был в начале, и начал показывать больше интересного, вроде тайного храма ситхов и внезапного камео Кайло Рена. Создатели действительно стали расширять вселенную и порой даже задаваться вопросами вроде: «Кто те люди, что служат Первому Ордену?» Но из-за маркетинга и направленности на детскую аудиторию создалось впечатление, что даже в Lucasfilm не рассматривают «Сопротивление» как серьёзный проект уровня «Войны клонов». Неудивительно, что теперь, когда у студии есть «Мандалорец», сериал-«затычку» отправляют на покой.

О сериале «Звёздные войны: Сопротивление»: сериал, который не воспринимают всерьёз Новый мультсериал по «Звёздным войнам» мог показать малоизведанную эпоху вселенной и стилизацию под аниме. А показал героя-растяпу и странное безразличие Lucasfilm к собственному детищу.

Агенты Щ.И.Т.

Когда и где? 13 серий начнут выходит в середине 2020-го на ABC.

Что? Супершпионский боевик по вселенной Marvel

О чём? Об агентах организации «Щ.И.Т.», которые следят за порядком на Земле, защищая её от пришельцев, нацистов, роботов и Нелюдей. Помогают им в этом обладатели сверхспособностей, высокотехнологичные гаджеты и лично агент Фил Коулсон. Герои за шесть сезонов решили несколько глобальных конфликтов — например, с Нелюдями и Гидрой. Теперь агенты противостоят хронокомам, синтетическим существам с планеты Хроника-2. Эти пришельцы способны путешествовать в пространстве и времени, а потому в финальном сезоне часть команды оказывается в 1930-х.

Каким обещает быть финал? Эпическим. События последнего сезона развернутся сразу в трёх временных промежутках. И похоже, что для одного из них авторы пригласят Хейли Этвелл на роль Пегги Картер, подруги Капитана Америки и в прошлом героини собственного сериала. Кроме того, конфликт с хронокомами явно будет крайне напряжённым — только посмотрите в ролике, как жутко они добывают чужие личности! И этим создатели не ограничатся — по слухам, герои встретятся с самим Таносом.

С «Агентами» уйдёт эпоха Marvel Television — подразделения, отвечавшего за все телепроекты, включая «Сорвиголову» и его друзей на Netflix, неудачных «Нелюдей» и так далее. Создателей о финале уведомили заранее, и потому у них было время красиво завершить историю.

Стрела

Когда и где? Сезон стартовал в октябре 2019-го, завершается в январе 2020-го

Что? Супергеройский боевик, экранизация комиксов

О чём? О мстителе в маске — Зелёной Стреле из Стар-Сити. Считавшийся мёртвым Оливер Куинн вернулся с жуткого острова в родной город, где получил не только богатое наследство, но и ворох проблем, связанных с преступниками. Куинн надевает плащ, берёт лук и отправляется бороться с негодяями, а помогает ему в этом постоянно растущая команда напарников и друзей.

За восемь сезонов с чем только Куинн не столкнулся — и с разными преступными группировками, и со сверхъестественными силами, и с русской мафией «Братва», и с супергероями и суперзлодеями из других сериалов «Сидаба». Стрела даже успел побывать в других мирах и встретиться с другими версиями своих товарищей.

Каким обещает быть финал? Как минимум prochnym — местный тост русской мафии «za prochnost» успел стать мемом. Да-да, и в последнем сезоне про «Братву» не забыли!

Финал станет подведением итогов всего шоу, давшего начало целой телевселенной. Куинну предстоит разрешить последние загадки острова Лян Ю, после чего он сможет попрощаться с друзьями и уйти в закат, уступив дорогу молодому поколению — в буквальном смысле. Девятый эпизод позиционируется как пилот «Зелёной Стрелы и Канареек» (Green Arrow and the Canaries) про молодую команду союзниц Куинна.

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Люцифер

Когда и где? 16 серий выйдут на Netflix в два этапа — пока без точных дат

Что? Мистический детектив

О чём? О скучающем дьяволе, который утомился вместе с демонами бесчинствовать в Аду и перебрался в наш мир, где стал заниматься расследованиями вместе с полицейской Хлоей Деккер. За четыре сезона дуэт не только распутал несколько десятков дел, но и дал отпор сверхъестественным силам из прошлой жизни Люцифера.

Каким обещает быть финал? Инфернальным. Четвёртый сезон завершился тем, что Лос-Анджелес едва не наводнили демоны. Чтобы их приструнить, Люцифер даже обратился в свой истинный жуткий облик рогатого чёрта с кожистыми крыльями. Правда, сам он этому не особо рад: только-только они с Хлоей признались в чувствах друг другу, как ему пришлось вернуться в Ад, чтобы предотвратить надвигающийся апокалипсис.

Создатели говорят, что на финальный сезон у них есть особый козырь, некий решающий фактор, с которым они хотят поиграть. Западные СМИ полагают, что в сериале могут намекнуть на Песочного человека, другого персонажа из комиксов Нила Геймана. «Люцифер» первоначально затевался как адаптация комикса, но значительно отошёл от первоисточника. А поскольку Гейман как раз работает над сериальной адаптацией «Песочного человека», это был бы интересный ход.

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Тьма

Когда и где? Когда-то в будущем (или прошлом?) на Netflix. В декабре команда завершила съёмки и теперь приступает к пост-продакшену. Вероятно, эпизоды стоит ждать ближе к лету или даже позже — пока что создатели не опубликовали даже постера.

Что? Фантастическая драма с путешествиями во времени.

О чём? О петлях времени в тихом немецком городке Виндене близ закрывающейся атомной станции. В лесу неподалёку исчез школьник, а потом спасатели нашли обезображенный труп ребёнка… другого, пропавшего 33 года назад. Сперва сериал напоминает «Очень странные дела» — кажется, будто немцы тоже пытаются сыграть на ностальгии. Но на самом деле перед нами тягучий, атмосферный собрат «Твин Пикса» с запутанными временными линиями. В первом сезоне герои путешествовали по трём временным точкам, а во втором сезоне к ним добавились ещё две.

Каким обещает быть финал? Мозголомным. У фанатов уже во втором сезоне голова пухла от количества временных линий и взаимосвязей между героями. Впрочем, первые два сезона дали понять, что у создателей есть план, а значит, на многие вопросы дадут ответы.

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Сотня

Когда и где? Когда-то в 2020-м. Точной даты старта сериала нет, но западные издания полагают, что ориентироваться стоит на апрель. В седьмом сезоне выйдет 16 эпизодов — таким образом, авторы поставят точку на красивой цифре в 100 серий.

Что? Постапокалипсис и научная фантастика

О чём? О мире после ядерного армагеддона. Чтобы выжить в катастрофе, люди спрятались на орбитальной станции «Ковчег». Спустя годы на Землю отправили трудных подростков — проверить, можно ли жить на поверхности. Увы, подростки устроили новые конфликты и борьбу за власть. Это привело сперва к очередному концу света, от которого герои попрятались в бункеры и на станции, а потом к прибытию гостей из пояса астероидов — зэков, в числе которых бывший военный стратег и наёмный убийца.

Каким обещает быть финал? Неожиданным. Особенно после клиффхэнгера в шестом сезоне, когда из аномалии появилась взрослая Хоуп Дийоза, которая ещё три дня назад была зародышем. Создатели не спешат делиться подробностями, но намекают, что заключительный сезон расскажет больше о девушке и об этом необычном явлении.

В лучшем мире

Когда и где? Четвёртый и последний сезон стартовал в сентябре 2019-го, завершается в январе

Что? Философский ситком

О чём? О жизни после смерти и о том, что, даже если тебе повезло попасть в «лучший мир», это ещё не повод расслабляться. Элеанор Шеллстроп, обычная девушка из Аризоны, жившая не самой праведной жизнью, по ошибке небесной канцелярии оказалась в «лучшем мире», где на неё тут же свалилась куча проблем. Из-за сбоя системы они стали проблемами и для других людей.

Каким обещает быть финал? Эмоциональным. Сценаристы и в ранних сезонах то и дело переворачивали ситуацию с ног на голову, из-за чего герои постоянно сталкивались с новыми трудностями. К тому же у сериала, который начинался как лёгкая комедия, всё в порядке с крутыми сюжетными поворотами. Например, сейчас героям предстоит решать судьбу всего человечества и давать ответы на вопросы вселенского масштаба.

Конь БоДжек

Когда и где? Вторая часть последнего сезона выйдет 31 января 2020-го

Что? Трагикомедийный мультсериал

О чём? Забытая кинозвезда пытается вернуть дни былой славы, но понимает, что в жизни не хватает чего-то еще. Кстати, он конь. Мультфильм начинался как мрачноватая сатира на мир шоу-бизнеса, но затем сосредоточился на героях, ищущих себя и способы исправить бесконечные ошибки.

Каким обещает быть финал? Горьким. Последние сезоны посвящены принятию героями непростой правды. БоДжек наконец-то признаёт, что стар для жизни, которую он вёл, и что его крест слишком тяжёл для него одного. Он обращается за помощью друзей и врачей. Мистер Подхвост теряет оптимизм и вот-вот сломается под грузом психологических травм, которые он зарыл глубоко в себе. Кто из них и как справится с этим — вот последние вопросы «Коня БоДжека».