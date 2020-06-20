Слух: Райан Джонсон всё-таки поставит фильм по «Звёздным войнам»

По данным портала LRM, Lucasfilm якобы всё ещё рассматривает Райана Джонсона в качестве постановщика одного из следующих фильмов по «Звёздным войнам».

Ещё в 2017-м Lucasfilm когда-то объявляла, что готова предложить режиссёру поработать над трилогией фильмов по саге, однако после выхода противоречивого в сообществе восьмого и тем более девятого эпизодов (в котором во многом отменили решения Джонсона) разговоры об этом поутихли.

Кроме того, Джонсон планирует снять вторую часть детектива «Достать ножи» — первый фильм приняли «на ура» критики и зрители. Даже если он возьмётся за «Звёздные войны» снова, то не раньше первого полнометражного фильма 2022-го, который предположительно, поставит Тайка Вайтити.