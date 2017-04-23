Похоже, нас ждёт самый необычный фильм по «Звёздным войнам». Портал Omega Underground сообщает, что создатель сериала «Мистер Робот» Сэм Эсмейл ведёт переговоры с LucasFilm. Он может написать сценарий к ещё неназванному спин-оффу «Звёздных войн», который выходит в 2020 году.

Вокруг третьего спин-оффа ходит множество слухов. Говорят, что главным героем фильма мог стать Боба Фетт. Анонсировать сольник об охотнике за головами могли ещё в прошлом году, но из-за провалившегося фильма «Фантастическая четвёрка» студия предпочла не иметь дел с его режиссёром — Джошем Транком.

Любопытно, что актёр Юэн Макгрегор сам был бы не прочь вернуться к роли Оби-Вана Кеноби в будущих фильмах. По его словам, это мог бы быть какой-нибудь спин-офф или приквел.

«Мистер Робот» — драматический сериал в жанре психологического триллера. Он рассказывает о хакере Эллиоте, который страдает социофобией. В сериале весьма правдоподобно показаны особенности компьютерного взлома и сделан упор на необычном аудиовизуальном ряде. 16 августа 2016 года сериал продлили на третий сезон.

Если слухи окажутся правдой, то будет очень любопытно увидеть новый взгляд на «Звёздные войны», особенно если фильм получит принципиально иную подачу. Как вариант, Эсмейл может работать не над фильмом, а над сериалом по франшизе. И тогда у нас есть шанс увидеть что-то в духе «Легиона» от вселенной «Звёздных войн».

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