Слух: Том Круз сыграет в сиквеле «Обливиона»

Портал Giant Freakin’ Robot со ссылкой на свои источники рассказал, что Universal Studios работает над продолжением «Обливиона».
К главной роли должен вернуться Том Круз. А постановщиком вновь выступит Джозеф Косински, снявший оригинальный фильм.
Действие картины развернется спустя 15 лет после событий первой части, а Джек, Джулия и их дочь сражаются с инопланетным ИИ, который успел восстановиться и готов завоевать Землю.
Когда выйдет фильм, пока не уточняется.
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