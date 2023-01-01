Слух: Том Круз сыграет в сиквеле «Обливиона»

Портал Giant Freakin’ Robot со ссылкой на свои источники рассказал, что Universal Studios работает над продолжением «Обливиона».

К главной роли должен вернуться Том Круз. А постановщиком вновь выступит Джозеф Косински, снявший оригинальный фильм.

Действие картины развернется спустя 15 лет после событий первой части, а Джек, Джулия и их дочь сражаются с инопланетным ИИ, который успел восстановиться и готов завоевать Землю.

Когда выйдет фильм, пока не уточняется.