    3
    Новости

    Слух: Том Круз сыграет в сиквеле «Обливиона»

    20 марта 2023
    Avatar photo
    20.03.2023
    790
    0 минут на чтение
    Слух: Том Круз сыграет в сиквеле «Обливиона»

    Портал Giant Freakin’ Robot со ссылкой на свои источники рассказал, что Universal Studios работает над продолжением «Обливиона».

    К главной роли должен вернуться Том Круз. А постановщиком вновь выступит Джозеф Косински, снявший оригинальный фильм.

    Действие картины развернется спустя 15 лет после событий первой части, а Джек, Джулия и их дочь сражаются с инопланетным ИИ, который успел восстановиться и готов завоевать Землю.

    Когда выйдет фильм, пока не уточняется.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Avatar photo
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    Марта Уэллс «Телеметрия беглецов». Кибернетический Шерлок Холмс
    0
    41561
    Марта Уэллс «Телеметрия беглецов». Кибернетический Шерлок Холмс

    Расследование убийства в глубинах космоса.

    Читаем книгу «Орбита смерти» — фантастический триллер от астронавта Криса Хэдфилда
    0
    77641
    Читаем книгу «Орбита смерти» — фантастический триллер от астронавта Криса Хэдфилда

    Эпизод, в котором члены миссии «Аполлон-18» узнают, что во время полета их ждут совсем не те задачи, на которые они изначально рассчитывали.

    «Гарри Поттер»: все фильмы от худшего к лучшему 14
    0
    140019
    «Гарри Поттер»: все фильмы от худшего к лучшему

    Рейтинг получился немного предсказуемым, зато честным.

    Сериал «The Last of Us»: драма, а не парк аттракционов 5
    0
    188808
    Сериал The Last of Us: драма, а не парк аттракционов

    Сериал хороший, но мемасиков не будет

    Мир фантастики №232 (март 2023) 2
    0
    271450
    Мир фантастики №232 (март 2023)

    Номер памяти Александра Ремизова.

    Сэмюел Дилэни «Повести Невериона». Хроники магической земли
    0
    243592
    Сэмюел Дилэни «Повести Невериона». Хроники магической земли

    Нестандартное фэнтези, напоминающее трактат о сути бытия.

    Обсуждаем все части «Героев Меча и Магии» в 71-м выпуске «Фантастического подкаста» 1
    0
    442160
    Обсуждаем все части «Героев Меча и Магии» в 71-м выпуске «Фантастического подкаста»

    Строй Капитолий на первой неделе!

    Лавкрафт: общительный аристократ и прекрасный любовник. Что мы узнали из книги «Я — Провиденс»
    0
    298844
    Лавкрафт: общительный аристократ и прекрасный любовник. Что мы узнали из книги «Я — Провиденс»

    Что нового можно узнать из книги С. Т. Джоши. и какие мифы она развенчивает.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить