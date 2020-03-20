По данным двух источников портала Slash Film, во втором сезоне «Мандалорца» появится Асока Тано — одна из самых известных героинь далёкой галактики за пределами фильмов. Если звёзды сойдутся, то для героини это будет первым появлением в игровой версии — ранее она фигурировала только в мультсериалах «Война клонов» (была ученицей Энакина Скайуокера) и «Повстанцы» (была бойцом на стороне повстанцев). На роль героини пригласили Розарио Доусон (Клэр Тэмпл из сериалов Marvel/Netflix).

Издание вспоминает, что ещё в 2017-м поклонница Доусон опубликовала твит с пожеланием, чтобы актриса сыграла героиню — и та ретвитнула с подписью «Да, пожалуйста?!».

Слух может быть не так далёк от истины, потому что героиню придумал Дейв Филони, один из шоураннеров «Войны клонов». Вместе с Джоном Фавро он занимается и «Мандалорцем» — в первом сезоне постановщик отснял один из эпизодов.

Мы знаем о приключениях героини в подростковом возрасте («Война клонов», примыкающая к третьему эпизоду, и роман «Асока»), о приключениях, будучи взрослой, (спустя четырнадцать лет, мультсериал «Повстанцы»). О дальнейшей её судьбе неизвестно — вплоть до событий IX эпизода, когда Рей Скайуокер смогла услышать её голос. По словам всё того же Филони, к тому моменту героиня жива. Действие «Мандалорца» разворачивается спустя примерно девять лет после событий IV эпизода — то есть, всего с момента прошлого появления прошло 14 лет. Итого героине будет больше 40 лет! Неудивительно, что для героини выбрали совсем взрослую актрису — она уже не тянет на того падавана из мультсериала.

Впрочем, увидеть героиню в более знакомом образе можно в седьмом и заключительном сезоне «Войн клонов», который стартовал в феврале.