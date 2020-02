Путеводитель по «Войнам клонов»: самые важные и лучшие эпизоды

21 февраля на стриминг-сервисе Disney+ долгожданная премьера: «Звёздные войны: Войны клонов» возвращаются на седьмой (и последний) сезон. Мультсериал, задуманный Джорджем Лукасом ещё по ходу работы над трилогией приквелов, подробно описывает войну, кипевшую в далёкой галактике в промежутке между Эпизодами II и III. Безжалостные сепаратисты грозят уничтожить Республику, армия клонов сходится в битве с боевыми дроидами, а рыцари-джедаи пытаются сорвать зловещие планы тёмного лорда ситхов и его приспешников. Если вы ещё не знакомы с сериалом или основательно его забыли, не нужно смотреть все сезоны перед финальным. Достаточно глянуть самые яркие и важные эпизоды, где происходят ключевые события сюжетных арок. «Мир фантастики» представляет краткий путеводитель по первым шести сезонам «Войн клонов». Без серьёзных спойлеров!

ВНИМАНИЕ: серии даны в порядке официальной хронологии, а не их выхода в эфир, поэтому иногда вам придется переключаться между разными сезонами.

1. Новый падаван

Эпизоды 2х16 («Кошки-мышки»), 1х16 («Скрытый враг») и мультфильм «Войны клонов»

Потерпев поражение в фильме «Эпизод II: Атака клонов», сепаратисты осаждают стратегически важную планету Кристофсис. Чтобы прорвать блокаду, джедаи Энакин Скайуокер и Оби-Ван Кеноби используют экспериментальный транспорт-невидимку. Но даже добравшись до поверхности планеты, силы Республики несут потери – среди клонов завёлся предатель. Перед решающей битвой на Энакина сваливается новое испытание: ему предписано взять в ученицы своенравную девочку-подростка по имени Асока Тано.

Для многих фанатов появление Асоки было шоком; ничто в фильмах не предвещало её существования! Однако Филони и Лукас не ошиблись, поставив в пару к знакомым киногероям новую юную героиню. Импульсивная, честолюбивая девчонка прекрасно вписалась в динамику отношений между Энакином и Оби-Ваном и дала новому поколению зрителей персонажа, с которым они могли бы себя идентифицировать. Впоследствии сериал мужал вместе с ней, и Асока стала одним из самых любимых героев «Звёздных войн».

Сейчас первые шаги «Войн клонов» выглядят слегка неловко (особенно с технической точки зрения), но просмотр стартовой арки сериала – отличная возможность познакомиться с ключевыми участниками конфликта. Неудивительно, что четыре серии из этой истории Лукас в итоге перемонтировал и выпустил в кинотеатрах как полнометражный мультфильм.

2. Возвращение на Джеонозис

Эпизоды с 2х04 («Шпион из Сената») по 2х08 («Мозговые захватчики»)

Падме Амидала, тайная жена Энакина и член Сената, втирается в доверие к своему коллеге, который, по слухам, сотрудничает с врагом. Её расследование позволяет Республике начать полномасштабное наступление на военный завод сепаратистов, но тот оказывается чрезвычайно хорошо защищён. На пути к победе героям предстоит столкнуться с ураганным артиллерийским огнём, песчаными бурями и солдатами, восставшими из мёртвых.

Джеонозийская арка показала зрителям реальный потенциал «Войн клонов». В первом сезоне аниматоры опробовали новые технологии и на второй получили расширенный бюджет. И вот результат: эпическая битва на несколько фронтов со зрелищными эффектами, множеством объектов в кадре и сложной постановкой, равняющейся на классические военные фильмы. Не меньшим открытием стала жанровая гибкость сериала. В рамках одной истории Лукас и Филони разыгрывают сначала шпионскую мелодраму, затем вариацию на «Спасти рядового Райана», а в финале – настоящий клаустрофобный хоррор а-ля «Чужой».

3. Любовь и тайны Мандалора

Эпизоды с 2х12 («Мандалорский заговор») по 2х14 («Мандалорская герцогиня»)

Опасный боец в мандалорской броне атакует крейсер Республики. Пытаясь выяснить, кто это, Оби-Ван прибывает ко двору лидера мандалорцев, гордой герцогини Сатин, к которой он когда-то питал нежные чувства. Установив истинных виновников теракта, Сатин и Оби-Ван возвращаются на Корускант, чтобы перед всем Сенатом заявить, что Мандалор придерживается нейтралитета. Однако политические силы по обе стороны фронта намерены во что бы то ни стало втянуть мирную планету в войну.

Культура мандалорцев манила фанатов с первого же появления таинственного охотника Бобы Фетта в «Звёздных войнах». У Джорджа Лукаса оказалось своё видение этой темы: в сериале Мандалор – планета пацифистов, которые отреклись от ратного прошлого и теперь могут преподать важный моральный урок джедаям, погрязшим в «войне за мир». Увы, галактический конфликт не щадит никого, история герцогини Сатин в итоге развивается в один из самых драматичных сюжетов «Войн клонов».

Нельзя не упомянуть о вкладе второго сезона в общий канон: культура и мифология мандалорцев сыграли ключевую роль в мультсериале «Повстанцы», а главного злодея этой арки озвучил Джон Фавро – шоураннер недавнего сериала «Мандалорец».

Смотрите также Мандалорцы в «Звёздных войнах»: реальная и вымышленная история К премьере нового сериала вспоминаем, как из Бобы Фетта вырос целый народ и как его героическая история менялась с каждым новым каноном.

4. Поле битвы: Сенат

Эпизоды 3х10 («Герои на обеих сторонах»), 3х11 («Стремление к миру») и 2х15 («Убийства в Сенате»)

Война затягивается. Республика на грани банкротства, и Сенат готовится пойти на политические уступки могущественному Банковскому клану. Падме встречается со своей коллегой в конгрессе сепаратистов, надеясь как можно скорее организовать мирные переговоры. Однако им приходится столкнуться с жёстким давлением со стороны военного лобби. Доходит даже до убийства влиятельного сенатора, но так ли уж очевидны виновные?

Падме Амидала считается одной из главных героинь трилогии приквелов, но в Эпизодах II и III её роль была скорее второстепенной. «Войны клонов» такую несправедливость исправляют и регулярно бросают Падме в гущу событий. С её помощью раскрывается политическая подоплека конфликта и всепроникающая коррупция в Республике. Для Лукаса это повод поразмышлять о человеческой цене войны и влиянии корпораций на политику в реальном мире. К примеру, одного из сенаторов зовут Халле Бертони: тут отсылка к нефтяной компании Halliburton, связанной с вице-президентом США Диком Чейни, одним из архитекторов войны в Ираке. Вот тебе и детский мультик!

5. Божества Силы

Эпизоды с 3х15 («Повелители») по 3х17 («Призраки Мортиса»)

Разыскивая источник древнего сигнала бедствия, Энакин, Асока и Оби-Ван обнаруживают огромный монолит, дрейфующий в глубинах космоса. Вспышка света – и герои приходят в себя на загадочной планете Мортис, которая каждый день умирает и возрождается вновь. Здесь правят воплощения Силы: светлая Дочь и тёмный Сын. Баланс между ними поддерживает старик-Отец, но его силы на исходе, и он надеется, что Энакин сможет занять его место. Если, конечно, юноша докажет, что это ему по силам…

Похоже, где-то на середине третьего сезона у Лукаса кардинально изменилось отношение к «Войнам клонов». Раньше мультсериал просто заполнял хронологию между Эпизодами II и III, но теперь посягнул на сами основы «Звёздных войн», их мифологию и философию. Трилогия о Мортисе ошарашивает зрителей новыми тайнами Силы, абстрактными метафорами и сюжетом, который выходит за привычные рамки времени и пространства.

В основу этой истории легли ранние записки Лукаса о сущности Силы, а в озвучивании приняли участие актёры из фильмов. Стало ясно, что «Войны клонов» для авторов — такая же часть «Звёздных войн», как и основные эпизоды. Неудивительно, что в первой версии сценария Эпизода IX финал должен был развернуться именно на Мортисе.

Альтернативный сценарий IX эпизода «Звездных войн»: полный разбор Раньше у нас был только краткий пересказ, а теперь Кирилл Размыслович прочитал сам сценарий целиком и подробно его разбирает. А заодно — пытается понять, мог ли из этого выйти хороший фильм.

6. Братья по оружию

Эпизоды 3х01 («Клоны-кадеты») и с 4х07 («Тьма на Умбаре») по 4х10 («Резня Крелла»)

На заре войны пятёрка клонов проходит суровую боевую подготовку в тренировочном центре на Камино. Мало быть хорошим солдатом – надо уметь работать заодно с братьями ради общей цели! Два года спустя, пережив немало потерь и побед, 501-й легион отправляется в очередной рейд. На покрытой мраком планете Умбара их ожидают нечеловеческие испытания: от хищной флоры и экзотических технологий до генерала-джедая, который беспощаден к собственным бойцам.

К четвёртому сезону сериал уже наловчился показывать войну зрелищной, но в этой арке она впервые выглядит страшной. Насколько позволяет «детский» рейтинг, авторы погружают зрителей в жестокие джунгли Умбары, где нет морали и справедливости, а твой лучший друг в любой момент может упасть замертво. Неспроста одним из режиссёров выступил Уолтер Мёрч, монтажёр «Апокалипсиса сегодня»: он мастерски передаёт и хаос схватки, и человечность героев-клонов.

К слову, всех бойцов – то есть примерно 80% персонажей в арке – озвучивает один актёр, Ди Брэдли Бейкер, который здесь совершает настоящий профессиональный подвиг. Каждый из «одинаковых» клонов обладает своим характером, голосом и отношением к войне и командирам-джедаям.

7. Возвращение Дарта Мола

Эпизоды с 4х21 («Братья») по 5х01 («Возрождение»), затем с 5х14 («Путь к власти») по 5х16 («Беззаконие»)

В финале «Скрытой угрозы» безжалостный ситх Дарт Мол пал от руки Оби-Вана Кеноби. Но тёмная сторона, как известно, открывает доступ к способностям за гранью понимания. Каким-то чудом Мол уцелел и теперь вернулся в Галактику… но обнаружил, что его учитель давно нашёл нового ученика и начал свою войну. Разъярённый убийца отказывается пребывать на свалке истории и замышляет страшно отомстить и джедаям, и ситхам, и вообще всем, кто посмеет стать у него на пути.

Лукас в очередной раз переписывает собственный канон, но делает это не только ради фансервиса. Немногословного и довольно формального злодея из Эпизода I он превращает в глубокого, сложного персонажа. В «Войнах клонов» Мол раскрывается и как воин, и как стратег, и как коварный махинатор, легко подчиняющий себе преступный мир Галактики. Он ураганом проносится по всем основным сюжетным веткам сериала, покоряя миры и безжалостно устраняя многих центральных персонажей. И свою партию он ещё не закончил: Мол вновь зажжёт смертоносный двухклинковый меч в финале Сезона 7.

8. Беглый джедай

Эпизоды с 5х17 («Диверсия») по 5х20 («Не тот джедай»)

Храм джедаев на Корусканте сотрясает мощный взрыв. Энакин и Асока берутся за расследование теракта, но вскоре единственным подозреваемым оказывается… сама Асока! Падаван пускается в бега, преследуемая своим учителем и солдатами Республики под руководством адмирала Таркина. Удастся ли ей уйти от погони и оправдать себя? Какую цену придётся заплатить за истину – и героям, и всей Республике?

Чем ближе «Войны клонов» подходят к Эпизоду III, тем сильнее размываются линии фронта. Привычную динамику сериала Лукас и Филони ставят с ног на голову: друзья предают, злодеи предлагают помощь, а знакомая белоснежная броня солдатов-клонов в одночасье становится символом угрозы. Глазам наивной Асоки (а через неё и нам, зрителям) вдруг открываются истинные последствия войны. Танки, статуи солдат, камеры наблюдения на улицах, армированный корускантский ОМОН и беспомощный Совет Джедаев, увязший в политических играх. Прекрасная демократическая Республика уже превратилась в военную диктатуру, только пока ещё не подозревает об этом.

9. Загадка армии клонов

Эпизоды с 6х01 («Неизвестность») по 6х04 («Приказы»), затем 6х10 («Потерянный»)

Во время битвы за верфи Ринго Винда происходит престранный инцидент: один из клонов, как кажется, сходит с ума и убивает своего командира. Пока джедаи и собратья-клоны ищут объяснение случившемуся, Дарт Сидиус в спешке заметает следы и устраняет свидетелей. Секрет Приказа 66 вот-вот раскроется…

Шестой сезон «Войн клонов» получился компромиссным. После продажи Lucasfilm медиа-империи Disney в 2012 году новые владельцы франшизы посчитали, что рейтинги сериала не оправдывают дорогостоящего производства. Однако Дэйву Филони всё же дали возможность доделать двенадцать наиболее важных эпизодов, и многие из них наконец-то обращаются к неотвеченным вопросам из фильмов. В чём именно заключался план Императора и знали ли о нём создатели армии клонов? Какая судьба постигла мастера Сайфо-Диаса, заказчика армии Республики? Почему клоны повернули оружие против джедаев?

Несмотря на огрехи «ускоренного» производства – шероховатый сюжет, мелкие ошибки в текстурах и анимации, – эта арка даёт наиболее полное представление о заговоре против Ордена. И о том, как джедаи настолько запутались в сетях зла, что, даже осознав степень угрозы, просто не могли не продолжить войну.

10. Одиссея магистра Йоды

Эпизоды с 6х11 («Голоса») по 6х13 («Жертва»)

Медитируя и размышляя о судьбах Галактики, магистр Йода неожиданно слышит голос своего давно погибшего ученика Квай-Гона. В надежде раскрыть тайны жизни после смерти Йода отправляется в путешествие к самым удалённым уголкам Галактики. В болотах Дагобы ему приходят видения ужасного будущего. У истоков всего живого он столкнётся с тьмой внутри себя. И, наконец, на родной планете ситхов ему бросит вызов первый тёмный лорд – легендарный Дарт Бейн.

Трилогия Йоды – не только духовное продолжение арки о Мортисе, но и, вероятно, последнее произведение по «Звёздным войнам», к которому лично приложил руку Джордж Лукас. Финальное размышление демиурга об устройстве Силы и мифологии созданного им мира. Не случайно сюжет арки охватывает почти сорок лет развития Саги, отсылая и к оригинальной трилогии, и к приквелам, и даже к Расширенной Вселенной: мир ситхов напрямую вдохновлён Коррибаном из игры Knights of the Old Republic.

Эта история одновременно эпическая и очень личная. Йода путешествует по Галактике, но в итоге приходит к внутреннему конфликту: есть ли шанс победить в войне, затеянной ситхами или же истинная победа доступна только через самоотречение и борьбу с тьмой внутри себя? А зловещий тёмный лорд в итоге оказывается лишь пустотой, воплощённым страхом, под чьим капюшоном нет и не может быть лица.