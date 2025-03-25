КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

«Белоснежка» из зловещей долины. Обзор ремейка
10 самых ярких ролей Брюса Уиллиса
«Электрический штат» сделал весёлый ретрофутуризм из мрачных картин. Это плохо?
Как «Микки 17» превращает избитый сюжет в циничное безумие

Классика

Лицо со шрамом. Как снимали «Гарри Поттер и философский камень»
Джосс Уидон, создатель «Светлячка» и «Мстителей»

«Смерть придет за нами» — трейлер нового «Пункта назначения»

Дмитрий Кинский
25 марта 19:00
71
1 минута на чтение
Warner Bros. опубликовала трейлер нового «Пункта назначения» с подзаголовком «Кровные узы».
В центре сюжета студентка колледжа Стефани, которая отправляется домой, чтобы найти единственного человека, который мог бы разорвать порочный круг и спасти ее семью от ужасной гибели.
Режиссерами выступают Зак Липовски и Адам Б. Стейн, которые вместе работали над «Иными» и «Ким Пять-с-плюсом».
Главные роли в картине исполнили Брэк Бэссинджер («Старгерл»), Тео Брионес («Чаки»), Кейтлин Санта Хуан («Флэш»), Ричард Хармон («Хороший доктор»), Анна Лори («Роковой патруль»), Макс Ллойд-Джонс («Книга Бобы Фетта») и другие.
Премьера состоится 16 мая.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики № 256. Март 2025
490 ₽
Купить
Спецвыпуск #2025. Игрокон 2025
490 ₽
Купить
Статьи

Новости

В конце марта в Москве пройдет анимационный фестиваль «Мультфильмы о будущем»

Новости

Экранизация Street Fighter осталась без даты премьеры
Изначально лента должна была выйти в марте 2026-го.

Новости

Первый трейлер «Чебурашки 2»
Премьера ожидается 1 января.

Новости

Фильм «Мастер и Маргарита» забрал семь наград на премии «Ника»

Новости

Disney показала драматичный трейлер 2 сезона «Андора»
Премьера состоится 22 апреля.

Новости

Трейлер второго сезона «Доктора Кто» вернул наш 2007-й

Новости

СМИ: God of War получит спин-офф про Грецию
Она должна выйти уже в 2025 году.

Новости

Ремейк «Белоснежки» стартовал ниже прогнозов
Но в Disney верят, что фильм окупится.

Новости

«Оно идет» — отрывок из сериала «Чужой: Земля»

Новости

Вышла мобильная игра про гарем боевых вайфу
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты