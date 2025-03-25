«Смерть придет за нами» — трейлер нового «Пункта назначения»

Warner Bros. опубликовала трейлер нового «Пункта назначения» с подзаголовком «Кровные узы».

В центре сюжета студентка колледжа Стефани, которая отправляется домой, чтобы найти единственного человека, который мог бы разорвать порочный круг и спасти ее семью от ужасной гибели.

Режиссерами выступают Зак Липовски и Адам Б. Стейн, которые вместе работали над «Иными» и «Ким Пять-с-плюсом».

Главные роли в картине исполнили Брэк Бэссинджер («Старгерл»), Тео Брионес («Чаки»), Кейтлин Санта Хуан («Флэш»), Ричард Хармон («Хороший доктор»), Анна Лори («Роковой патруль»), Макс Ллойд-Джонс («Книга Бобы Фетта») и другие.

Премьера состоится 16 мая.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.