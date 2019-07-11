Издание Variety узнало, что AMC нашли трёх актёров на ключевые роли для нового грядущего сериала по вселенной «Ходячие мертвецы».

Канал ещё не анонсировал шоу — у сериала нет пока даже названия, — но съёмки запланированы на ближайшее время. Сюжет спин-оффа развернётся вокруг двух главных героинь и покажет первое поколение достигших совершеннолетия подростков в эру зомби-апокалипсиса.

Одну из главных ролей исполнит Алекса Мансур (гостевые роли в сериалах «Мадам секретарь» и «Как избежать наказания за убийство»). Канал никак не комментирует описание ролей, но источники издания характеризуют её персонажа как «добрую по природе бунтарку, которая живёт сегодняшним днём». Кроме того, «снаружи она кажется забавной и весёлой, но внутри полна печали».

Ещё одна роль отошла Николасу Канту. Он невелик для своего возраста, дружелюбен и взрослый в душе. У его героя также чёрный пояс по каратэ. Ранее Канту сыграл в сериале «В лучшем мире» и озвучил героев в анимационных сериалах «Червь из будущего» и «Лего. Звёздные войны: Приключения Фримейкеров».

Третьего героя воплотит Хэл Кампстон. У него крупное телосложение для своего возраста. Его описывают как стеснительного одиночку, который пугает некоторых детей. Эту черту персонаж в себе ненавидит. За плечами Хэмпстона — роль, сценарий и продюсерские функции в австралийской подростковой комедии Bilched.

Грядущий спин-офф станет уже третьим сериалом во вселенной «Ходячих мертвецов». Параллельно AMC ведёт основной сериал и «Бойтесь ходячих мертвецов». Кроме того, канал разрабатывает телефильмы с Эндрю Линкольном в роли Рика Граймса. Производство шоу стартует этим летом, в первом сезоне всего будет 10 эпизодов, их покажут в 2020-м.