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    Новости

    СМИ: «Дэдпула 3» с Райаном Рейнольдсом запустили в производство

    22 ноября 2020
    Дмитрий Кинский
    22.11.2020
    575
    0 минут на чтение
    СМИ: «Дэдпула 3» запустили в производство — для фильма уже нашли сценаристов

    Журналисты The Hollywood Reporter и Deadline со ссылкой на свои источники рассказали, что Disney запустила в производство «Дэдпула 3» с Райаном Рейнольдсом в главной роли.

    Сценарий напишут Венди и Лиззи Молинье, которые вместе работали над анимационным ситкомом «Закусочная Боба» от Fox.

    Вскоре после этого в официальном твиттере «Дэдпула» появилось изображение главного героя мультсериала Боба Белчера, что косвенно подтверждает информацию СМИ.

    Также, по данным изданий, Disney намерена сохранить взрослый рейтинг картины, как много раз сообщалось прежде.

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    Фильма пока даже нет в расписании Marvel.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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