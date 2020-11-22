СМИ: «Дэдпула 3» с Райаном Рейнольдсом запустили в производство

Журналисты The Hollywood Reporter и Deadline со ссылкой на свои источники рассказали, что Disney запустила в производство «Дэдпула 3» с Райаном Рейнольдсом в главной роли.
Сценарий напишут Венди и Лиззи Молинье, которые вместе работали над анимационным ситкомом «Закусочная Боба» от Fox.
Вскоре после этого в официальном твиттере «Дэдпула» появилось изображение главного героя мультсериала Боба Белчера, что косвенно подтверждает информацию СМИ.
⚔️🍔 pic.twitter.com/jtC2PiwhrM
— Deadpool Movie (@deadpoolmovie) November 20, 2020
Также, по данным изданий, Disney намерена сохранить взрослый рейтинг картины, как много раз сообщалось прежде.
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Фильма пока даже нет в расписании Marvel.
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