СМИ: «Дэдпула 3» с Райаном Рейнольдсом запустили в производство

Журналисты The Hollywood Reporter и Deadline со ссылкой на свои источники рассказали, что Disney запустила в производство «Дэдпула 3» с Райаном Рейнольдсом в главной роли.

Сценарий напишут Венди и Лиззи Молинье, которые вместе работали над анимационным ситкомом «Закусочная Боба» от Fox.

Вскоре после этого в официальном твиттере «Дэдпула» появилось изображение главного героя мультсериала Боба Белчера, что косвенно подтверждает информацию СМИ.

Также, по данным изданий, Disney намерена сохранить взрослый рейтинг картины, как много раз сообщалось прежде.