СМИ: Disney запускает в производство киноадаптацию «Рапунцель»

Сделайте удивлённые лица! По данным портала The DisInsider (специализируется на новостях студии Disney) кинокомпания готовит ремейк ещё одного мультфильма — «Рапунцель».

Автору заметки неизвестно, будет ли фильм как-то связан с полнометражкой 2010 года и анимационным мультсериалом и расширенными спецэпизодами для канала Disney.

Сценарий пишет Эшли Пауэлл («Щелкунчик и Четыре королевства»). Продюсировать будет Майкл Де Люка (продюсер с огромным портфолио, от «Маски» и «Плезантвиля» до «Американской истории X» и «Социальной сети») и его компания Luca Productions. Их партнёрами выступят Кристин Бурр («Кристофер Робин») и её студия Burr! Productions, занимающася «Круэллой» с Маргой Робби. В качестве исполнительных продюсеров также пригласили Зо Кент, которая работает над киноадаптацией «Лило и Стич» для Disney+, и Джессику Виртью (занимается киноремейком «Мулан»). Сейчас команда ищет режиссёра.

Автор заметки уточняет, что речь идёт о кинотеатральном релизе, а не о проекте для Disney+.

«Рапунцель» при бюджете в 260 миллионов долларов собрала в мировом прокате свыше 590 миллионов, став самым успешным анимационным фильмом Disney на тот момент со времён «Короля Льва» в 1994-м.