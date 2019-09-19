По данным Deadline, Disney запустил в производство игровой приключенческий фильм по оригинальному сценарию. Это не экранизация сказки и не очередной ремейк.

Впрочем, это не мешает истории опираться на знакомые клише. Действие сюжета «Рыцарей» разворачивается в Средние Века, а главной героиней выступает девушка, которая встречает рыцаря. Она присоединяется к его миссии по уничтожению опасного артефакта — ведь если тот попадёт в чужие руки, то над миром нависнет угроза. Над сценарием работает Мэтт Ортон, который писал для MGM «Операцию „Финал“». Продюсерами картины выступает команда, курирующая игровые фильмы студии — Джессика Вирту и Чаз Салембьер. Как отмечает издание, фильм планируют выпустить в кинотеатры, а не на платформе Disney+. Пока что производство находится на ранних этапах. .

Deadline подчёркивает, что сейчас у студии в разработке ещё два проекта на схожую тему: перезапуск «Меча в камне» от режиссёра «28 недель спустя» Хуана Карлоса Фреснадильо и сценариста «Игры престолов» Брайана Когмана и «Сага о Мерлине», за которой закреплён Ридли Скотт.

Пока что даже примерной даты выхода нет.