СМИ: Джон Литгоу на финальной стадии переговоров о роли Дамблдора в сериале «Гарри Поттер»

Сразу несколько СМИ со ссылкой на свои источники рассказали, что шестикратный лауреат премии «Эмми» Джон Литгоу находится на финальной стадии переговоров о роли профессора Дамблдора в сериале по «Гарри Поттеру».
Официально HBO пока не подтвердил эту информацию.
Мы понимаем, что такой ожидаемый сериал вызывает много слухов и домыслов. <...> Мы будем подтверждать детали только после заключения сделок.
Ранее сообщалось, что на роль Дамблдора претендует Марк Стронг, а до него главным кандидатом был Марк Райлэнс.
Телеадаптация «Гарри Поттера» выйдет не раньше 2027 года.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.