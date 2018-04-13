Действие второй части хоррора «Оно» разворачивается спустя 27 лет после событий первого фильма. Поклонники картины гадают, кто из взрослых актёров воплотит главных героев из Клуба Неудачников. Variety приоткрывают завесу тайны — издание пишет, что актёры Джеймс Макэвой («Сплит», «Люди Икс») и Билл Хейдер («Люди в чёрном 3», «Офис») ведут переговоры о съёмках в сиквеле.

Макэвой может сыграть взрослого Билла Денбро — мальчика-заику, который возглавил ребят из Клуба Неудачников. А Хейдера рассматривают на роль взрослого Ричи — главного шутника фильма, который всё время ходил в очках. Вот они:

СМИ: Джеймс Макэвой и Билл Хейдер сыграют во второй части «Оно» 1

Ранее мы писали, что к актёрскому составу второй части может присоединится актриса Джессика Честейн  («Интерстеллар», «Марсианин»), которая воплотит взрослую Беверли. Сейчас Variety пишет, что Честейн уже утверждена на роль. В прошлом году режиссёр «Оно» Энди Мускетти сам говорил, что хотел бы видеть на роли взрослой Бев именно Честейн.

СМИ: Джеймс Макэвой и Билл Хейдер сыграют во второй части «Оно» 2

Выход второй части запланирован на 6 сентября 2019 года. Её всё также поставит Энди Мускетти. К роли клоуна Пеннивайза вернётся и Билл Скарсгард, сыгравший его в первой части.

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Кот-редактор
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