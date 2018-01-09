Осенью мы рассказывали, что на Blu-Ray издании нового ужастика по мотивам Стивена Кинга «Оно» зрителей ждёт ряд вырезанных сцен. Одна из таких сцен недавно появилась на YouTube, в ней показывается альтернативный финал фильма. Правда, выглядит он не совсем так, как нам хотелось бы.

Осторожно, спойлеры! Внимание! Спойлеры к концовке «Оно»! Если ещё не смотрели, то почитайте наш список самых лучших фантастических фильмов 2017 года . Кстати, «Оно» там тоже есть.

Фильм завершается на сцене, когда ребята из «Клуба неудачников» прощаются друг с другом и обещают разобраться со злом, которое вернётся спустя 27 лет. В ролике ниже нам показывают ещё одну сцену. Мы видим семью Билла, которая отправляется на отдых. Когда они заканчивают паковать вещи и уезжают на машине, камера опускается на канализационный сток — тот самый, куда Пеннивайз затянул младшего брата Билла — Джорджи. Начинает идти дождь.

В целом, сцена вообще не несёт никакого сюжетного смысла. Неожиданный намёк на продолжение? Все зрители и так знают, что оно будет.