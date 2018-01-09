Осенью мы рассказывали, что на Blu-Ray издании нового ужастика по мотивам Стивена Кинга «Оно» зрителей ждёт ряд вырезанных сцен. Одна из таких сцен недавно появилась на YouTube, в ней показывается альтернативный финал фильма. Правда, выглядит он не совсем так, как нам хотелось бы.

Спойлер

Осторожно, спойлеры!

Внимание! Спойлеры к концовке «Оно»! Если ещё не смотрели, то почитайте наш список самых лучших фантастических фильмов 2017 года. Кстати, «Оно» там тоже есть.

Фильм завершается на сцене, когда ребята из «Клуба неудачников» прощаются друг с другом и обещают разобраться со злом, которое вернётся спустя 27 лет. В ролике ниже нам показывают ещё одну сцену. Мы видим семью Билла, которая отправляется на отдых. Когда они заканчивают паковать вещи и уезжают на машине, камера опускается на канализационный сток — тот самый, куда Пеннивайз затянул младшего брата Билла — Джорджи. Начинает идти дождь.

В целом, сцена вообще не несёт никакого сюжетного смысла. Неожиданный намёк на продолжение? Все зрители и так знают, что оно будет.

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Кот-редактор

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