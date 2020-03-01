По данным Deadline, создатели сериала по комиксу Брайана К. Вона Y: The Last Man нашли нового исполнителя главной роли — им стал Бен Шнетцер (киноадаптация Warcraft, «Воровка книг»).

Первоначально Йорика Брауна, единственного выжившего мужчину на Земле, должен был сыграть Барри Кеоган («Дюнкерк», «Убийство священного оленя», «Чернобыль»), но он покинул проект в начале февраля. Ранее из экранизации из-за «творческих разногласий» ушли шоураннеры Майкл Грин и Айда Кроаль. Их место заняла Элиза Кларк («Убийство»).

Съёмки планируют начать в апреле, первый эпизод поставит Мелина Матсукас («Мастер на все руки», «Белая ворона», «Квин и Слим»).

Y: The Last Man рассказывает о конце света, который выкосил самцов млекопитающих всех видов. В живых остались только Йорик и его обезьянка-капуцин по кличке Амперсанд. Гибель половины населения Земли обернулась грандиозной катастрофой, инфраструктура и привычное общество рухнули. На руинах женщины строят новый мир, в котором пытаются сохранить хоть какой-то порядок.

Сериальную адаптацию описывают как продолжительный проект, исследующий тему «гендера, расы, класса и выживания».

Даты выхода адаптации пока нет — ранее предположительно он мог выйти в 2020-м.

Читайте также

Y: Последний мужчина. Обзор 1 части комикса

Y: Последний мужчина. Обзор 1 части комикса

 26.02.2017

Что будет с миром, если все мужчины одновременно умрут — кроме одного?

Ожидаемые сериалы 2020: новинки фантастики, фэнтези и ужасов 11

Ожидаемые сериалы 2020: новинки фантастики, фэнтези и ужасов

 25.12.2019

Рассказываем о «Звёздном пути» с капитаном Пикаром, экранизациях Стивена Кинга и его сына, сериальной версии «Сквозь снег», а также о новой версии «Дракулы» от создателей «Шерлока».

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Рассылка Мира фантастики

Самое интересное из мира фантастики за неделю — коротко.