По данным Deadline, создатели сериала по комиксу Брайана К. Вона Y: The Last Man нашли нового исполнителя главной роли — им стал Бен Шнетцер (киноадаптация Warcraft, «Воровка книг»).

Первоначально Йорика Брауна, единственного выжившего мужчину на Земле, должен был сыграть Барри Кеоган («Дюнкерк», «Убийство священного оленя», «Чернобыль»), но он покинул проект в начале февраля. Ранее из экранизации из-за «творческих разногласий» ушли шоураннеры Майкл Грин и Айда Кроаль. Их место заняла Элиза Кларк («Убийство»).

Съёмки планируют начать в апреле, первый эпизод поставит Мелина Матсукас («Мастер на все руки», «Белая ворона», «Квин и Слим»).

Y: The Last Man рассказывает о конце света, который выкосил самцов млекопитающих всех видов. В живых остались только Йорик и его обезьянка-капуцин по кличке Амперсанд. Гибель половины населения Земли обернулась грандиозной катастрофой, инфраструктура и привычное общество рухнули. На руинах женщины строят новый мир, в котором пытаются сохранить хоть какой-то порядок.

Сериальную адаптацию описывают как продолжительный проект, исследующий тему «гендера, расы, класса и выживания».

Даты выхода адаптации пока нет — ранее предположительно он мог выйти в 2020-м.