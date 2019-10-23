Глава Marvel Television Джеф Лоэб покинет студию, сообщает THR. Пока эта информация не получила официального подтверждения, но заявление Marvel может появиться уже к концу ноября. Обязанности Лоэба возьмёт на себя Кевин Файги. Он будет отвечать за развитие MCU и сериалов одновременно.

15 октября издание Deadline рассказало, что Файги стал творческим директором (Chief Creative Officer) Marvel Studious и при этом сохранил свой прошлый пост.

По информации СМИ, компания реструктурирует подразделения Marvel TV (сериальные проекты вне платформы Disney+) и Marvel Family Entertainment (анимационные проекты) — оба теперь будут входить в Marvel Studios. Они сохранят свои функции, но отчитываться будут непосредственно перед Кевином Файги.

Джеф Лоэб занимался большинством ТВ-проектов Marvel, среди которых «Агенты Щ.И.Т.», «Агент Картер», сериалы совместного производства Marvel и Netflix, «Плащ и кинжал», «Легион», а также ряд новых шоу для сервиса Hulu. Самой большой его неудачи стали «Нелюди», которые закрылись после первого сезона.