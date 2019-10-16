По данным Deadline, глава Marvel Studios Кевин Файги получил повышение — он стал творческим директором (Chief Creative Officer) всей компании. При этом свой прошлый пост Файги сохранит.

Как пишет издание, компания реструктурирует подразделения Marvel TV (отвечает за сериальные проекты вне платформы Disney+) и Marvel Family Entertainment (анимационные проекты) — оба теперь будут входить в Marvel Studios. Свои функции оба подразделения сохранят, но отчитываться будут теперь перед Файги. Теперь он отвечает за развитие не только Киновселенной, но и всех сериалов — раньше проектами вроде «Агенты Щ.И.Т.», шоу Netflix и взрослых мультсериалов для Hulu занимался Джефф Лоэб. Какие функции будут у него, не уточняется.

Deadline уточняет, что Джо Кесада оставит за собой контроль подразделения Marvel Entertainment, отвечающее за издание комиксов.

В конце сентября председатель Disney Алан Хорн рассказал, что компания привлекла Файги к работе над одним из фильмов по «Звёздным войнам».