В мае мы рассказывали, что Hulu и Marvel собираются выпустить два игровых сериала по мотивам комиксов издательства. Оба — о мистических героях, обладающих сверхъестественными силами. Первое, Helstrom, рассказывает про брата и сестру Даймона и Ану Хельстромов, детей таинственного и могущественного серийного убийцы. А второе посвящено Призрачному Гонщику в исполнении Габриэля Луны, который уже появлялся в этой роли в четвёртом сезоне «Агентов Щ.И.Т.».

И вот теперь Deadline пишет, что второй сериал закрыт — команда оказалась «в творческом тупике», и потому канал решил не заниматься проектом. Никакой конкретики не раскрывается.

Студия Marvel Television всё ещё планирует и дальше сотрудничать с Hulu над новыми проектами. Сейчас они работают над «Беглецами», продлёнными на третий сезон (вскоре сериал ждёт кроссовер с «Плащом и Кинжал»). Кроме того, в производстве находятся четыре взрослых анимационных сериала с прицелом на кроссовер. Вместе с «Хельстромами» проекты должны запуститься в 2020 году.

Ранее вице-президент Hulu по оригинальным проектам Крейг Эрвич (Craig Erwich) рассказывал, что канал открыт к любым предложениям от Marvel. Тогда речь шла о потенциальном возрождении сериалов Marvel/Netflix на другом сервисе, но пока никаких новостей об этом нет.

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