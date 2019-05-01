Marvel и Hulu объявили, что в 2020 году на сервисе Hulu выйдут два новых игровых сериала по комиксам издательства.

Прежде всего, на экраны вернётся Робби Рейс, одно из воплощений Призрачного гонщика. Героя вновь сыграет Гэбриел Луна, который ранее появился в этом образе в четвёртом сезоне «Агентов Щ.И.Т.». Создатели шоу планируют сохранить дух оригинального героя — в новом сериале он по-прежнему будет выступать антигероем, который живёт на границе Техаса с Мексикой. Благодаря своим сверхъестественным демоническим силам, он будет нести возмездие за невинно пострадавших. За шоу уже закреплены три исполнительных продюсера: Ингрид Эскахеда («Подлый Пит», «Империя»), Пол Збышевски («Остаться в живых», «Агенты Щ.И.Т.») и Джеф Лоуб, курирующий почти все сериалы Marvel Television.

Второй сериал, Helstrom, будет посвящён брату и сестре Даймону и Ане Хельстромам, детям таинственного и могущественного серийного убийцы. Им предстоит выслеживать худших представителей человечества, у каждого из пары — свои особые навыки и способности. Шоураннером проекта выступает Пол Збышевски, а продюсировать будет всё тот же Лоуб.

Фамилия Хельстром уже фигурировала в комиксах Marvel — впервые Даймон Хельстром появился ещё в 1975 году. Он — оккультный герой вроде Джона Константина, который заодно приходится сыном Сатане, что дарует ему уникальные колдовские способности вроде сверхсилы, управления Адским огнём, полёта и тому подобного. У Даймона была своя серия комиксов, но чаще он появлялся в сериях вроде Defenders, Avengers Undercover и даже выпусках, посвящённых Призрачному гонщику. Учитывая это, а также общих авторов двух проектов, не исключено, что Marvel и Hulu захотят выпустить кроссовер.

Пока что на Hulu выходит только один проект Marvel — супергеройская подростковая драма «Беглецы». В феврале сервис также заказал ещё четыре мультсериала со «взрослым» рейтингом R про разных персонажей комиксов издательства — в том числе и про Говарда-Утку.