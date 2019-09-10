СМИ: Marvel Studios предложила Хейли Стайнфелд роль ученицы Соколиного глаза в сериале Disney+

Актриса Хейли Стайнфелд, известная по ролям в «Бамблби», «Игре Эндера» и «Железной хватке» (а также по озвучке Гвен Стейси в «Человеке-Пауке: Через вселенные»), может присоединиться к Киновселенной Marvel. По данным Variety, студия предложила ей роль Кейт Бишоп в сериале про Соколиного глаза.
Сериал расскажет о становлении Бишоп в качестве новой супергероини. По всей видимости, в основу шоу ляжет ран комиксов за авторством Мэтта Фрэкшена, где рассказывалось о тренировках Кейт. Позднее девушка присоединилась к команде Молодых Мстителей.
Ранее издание с ссылкой на источник сообщало, что сценаристом и исполнительным продюсером «Соколиного глаза» выступит Джонатан Игла («Безумцы»). А Джереми Реннер у себя в инстаграме показывал первый тизер — он также вернётся к роли супергероя:
Выход запланирован на осень 2021-го.
Вот как Хоукай и Кейт выглядят в комиксе:
А вот так выглядит обложка Hawkeye Vol. 5 #1
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