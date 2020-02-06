По данным Variety, Marvel Studios начала переговоры с Сэмом Рэйми по поводу должности режиссёра «Доктора Стрэнджа: Мультивселенная безумия».

В начале января постановщик первой части Скотт Дерриксон объявил, что их пути со студией расходятся — из-за творческих разногласий. Судя по высказываниям самого режиссёра и Кевина Файги, можно предположить, что они не сошлись в финальном видении проекта.

После выхода третьей части «Человека-Паука» в 2007 году режиссёрская карьера Рэйми пошла на спад — за тринадцать лет он снял только картины «Затащи меня в ад» (2009) и «Оз: Великий и ужасный» (2013). Однако он много занимался продюсерской работой — в его портфолио входят как сериалы («Эш и Зловещие мертвецы» и «Легенда об Искателе»), так и картины («Полтергейст», «Не дыши» и «Зловещие мертвецы: Чёрная книга»).

В сиквеле к своим ролям вернутся Бенедикт Камбербетч, Бенедикт Вонг и Чиветель Эджиофор. А ещё в гости к Стрэнджу должна заглянуть Элизабет Олсен в роли Алой Ведьмы. А вот Рэйчел Макадамс к роли Кристин Палмер, бывшей коллеги и возлюбленной Стрэнджа, уже не вернётся.

«Человек-Паук 2» с Тоби Магуайером часто возглавляет списки лучших супергеройских картин, когда-либо снятых.

К «Мультивселенной безумия» должен подвести сериал «ВандаВижен», стартующий в декабре 2020-го. Сейчас выход картины запланирован на 7 мая 2021-го.