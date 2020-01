Скотт Дерриксон, поставивший первую часть фильма про волшебника Киновселенной Marvel Доктора Стрэнджа, ушёл с должности режисёра сиквела. Об этом он написал у себя в твиттере, а затем информацию подтвердила и Marvel Studios. Причиной традиционно стали «творческие разногласия».

Marvel and I have mutually agreed to part ways on Doctor Strange: In the Multiverse of Madness due to creative differences. I am thankful for our collaboration and will remain on as EP.

— N O S ⋊ Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) January 10, 2020