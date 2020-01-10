Скотт Дерриксон, поставивший первую часть фильма про волшебника Киновселенной Marvel Доктора Стрэнджа, ушёл с должности режисёра сиквела. Об этом он написал у себя в твиттере, а затем информацию подтвердила и Marvel Studios. Причиной традиционно стали «творческие разногласия».

Marvel и я решили полюбовно разойтись в работе над «Доктором Стрэнджем: Мультивселенной безумия» из-за творческих разногласий. Я благодарен за сотрудничество и останусь в качестве исполнительного продюсера. 

Студия не планирует переносить дату релиза и собирается найти замену в ближайшее время. Судя по всему, Marvel особенно высоко ценит эту картину, к которой подведёт грядущий сериал «ВандаВижен». Ожидается, что в сиквеле появится Элизабет Олсен в роли Алой Ведьмы.

Признаки разногласия режиссёра и студии можно было проследить в их высказывания. Летом 2019-го на панели Comic-Con в Сан-Диего Дерриксон охарактеризовал фильм как «готический, страшный» — он также добавил, что сиквел станет мрачнее. А вот в конце декабря Кевин Файги пояснил, что это не хоррор-фильм, скорее просто супергероика Marvel с некоторыми пугающими эпизодами.

Картина с Камбербетчем стала коммерческим успехом — при бюджете в 165 миллионов долларов она собрала почти 680 миллионов в мировом прокате. В дальнейшей герой фигурировал в третьей и четвёртой части «Мстителей», а ещё ненадолго появился в «Тор: Рагнарёк».

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