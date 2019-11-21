Студия MGM всё же не теряет надежды снять новую часть «Робокопа». Первые новости о ещё одной картине появились в июне 2018 года, когда за ней был закреплён постановщик Нил Бломкамп («Район №9», «Робот по имени Чаппи»). Однако летом 2019-го он ушёл с поста режиссёра, чтобы уделить время собственному хоррор-проекту, а студия решила не ждать, когда тот освободится.

В итоге, как пишет THR, кинокомпания нашла нового кандидата — им стал Абе Форсайт, снявший комедийные ужасы «Маленькие чудовища» с Люпитой Нионго.

Форсайт также перепишет первоначальный сценарий нового фильма, над которым работали продюсеры оригинальной карты Эдвард Ноймайер и Майкл Майнер совместно с Джастином Родсом («Терминатор: Тёмные судьбы»). Почему студия решила поменять сценарий, не уточняется.

Для Форсайта «Робокоп» станет первым достаточно высокобюджетным проектом. «Маленькие чудовища» этого года финансировались в том числе Screen Australia и выходили лишь в ограниченный прокат, после чего фильм выпустили на стриминговом сервисе Hulu.