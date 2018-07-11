Студия Metro-Goldwyn-Mayer наняла режиссёра Нила Бломпкампа, известного по фантастическим фильмам «Район № 9», «Робот по имени Чаппи» и «Элизиум», снимать следующий фильм о Робокопе. Об этом сообщает Deadline. Фильм получит название «Робокоп возвращается» (RoboCop Returns).

Воцарилась анархия, и судьба Детройта висит на волоске. Всё зависит от Робокопа и его триумфального возвращения для борьбы с преступностью и коррупцией.

Синопсис фильма

Продюсером и исполнительным продюсером фильма соответственно станут Эдвард Ноймайер и Майкл Майнер, работавшие над сценарием оригинала. Сценарий будет основан на черновой версии, которую Ноймайер и Майнер предлагали для сиквела ещё в 1987 году, но её основательно переработает Джастин Родс. Он же, к слову, один из авторов будущего фильма о Терминаторе от Тима Миллера.

Metro-Goldwyn-Mayer пытались возродить «Робокопа» ещё несколько лет назад, но тогда ремейк оригинала от Жозе Падильи с Юэлем Киннаманом в главной роли приняли достаточно холодно и критики, и фанаты. Фильм называли слишком прилизанным, лишённым жестокости и злой сатиры, которыми славилась картина Верховена.

Впрочем, есть шанс, что с Бломкампом всё будет иначе. Фильмы Нила как раз известны постоянными сатирическими отсылками к социальным проблемам (сам режиссёр родом из ЮАР и знаком с ними не понаслышке). Миры всех трёх его картин, в особенности «Чаппи», очень похожи на упадочный Детройт из оригинального «Робокопа». Если Бломкампу дадут немного творческой свободы и право на рейтинг R, фильм может получиться как раз в духе оригинала.

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