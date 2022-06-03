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    Новости

    СМИ: «Оби-Ван Кеноби» получит продолжение

    3 июня 2022
    03.06.2022
    290
    0 минут на чтение
    СМИ: «Оби-Ван Кеноби» получит продолжение

    Портал Making Star Wars со ссылкой на свои источники рассказал, что Disney хочет сделать продолжение «Звездных войн: Оби-Ван Кеноби» — настолько для студии впечатляющими оказались первые цифры.

    В каком именно формате, пока непонятно. Но компания даже внесла некоторые изменения в сериал на фоне этого неожиданного решения, чтобы раскрыть оставшийся сюжетный потенциал.

    Спойлер

    Осторожно, спойлеры!

    По данным инсайдеров, изначально Рева Севандер в исполнении Мозес Ингрэм должна была умереть в финале «Оби-Вана Кеноби» от руки Дарта Вейдера за то, что она солгала о смерти бывшего наставника Энакина Скайуокера. Однако теперь эту сцену вырезали или изменили. В любом случае Третья сестра должна появиться в продолжении.

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