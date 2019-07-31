По данным Deadline, Paramount вернулась к производству ещё одного фильма по настольной ролевой игре Dungeons & Dragons. Кинокомпания нашла картине режиссёров — ими станут постановщики криминальной комедии «Ночные игр» Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан М. Голдштейн. Кроме того, в их портфолио — работа над сценарием «Человека-Паука: Через вселенные».

Ранее оба режиссёра занимались фильмом про Флэша для Warner Bros. и DC, но в итоге они разошлись со студией.

За последние несколько лет права на адаптацию переходили из рук одной компании в другую — запустить съёмки пыталась и упомянутая WB. В феврале 2018-го получившая права Paramount даже пригласила в кресло постановщика Криса МакКея («Лего Фильм: Бэтмен»), а актёр Энсель Энгорт («Малыш на драйве») якобы вёл переговоры со студией насчёт роли.

Никаких подробностей о сюжете нет. Разные новости и слухи ходят с 2016 года, когда продюсер Рой Ли («Как приручить дракона», «Лего. Фильм»)в интервью Collider рассказал, что видит будущий фильм чем-то вроде «„Стражей галактики“ в фэнтезийном мире». Неизвестно, как сильно с тех пор поменялась концепция — пойдёт ли речь об экранизации художественного сюжета одного миров или это будет постмодернистская история в духе «Лего. Фильма».