В мае 2019-го мы рассказывали, что кинокомпания Spyglass Media Group запустила в производство ремейк культового «Восставшего из ада». Тогда было известно, что сценаристом и продюсером картины выступает Дэвид С. Гойер (писал сюжет для «Тёмного рыцаря» и «Человека из стали», а также поставил «Блэйда»).

Теперь THR сообщает, что в работе над фильмом появились подвижки. Прежде всего, для ремейка подобрали новых участников команды — ранее они работали над хоррор-триллером «Ночной дом», премьера которого состоялась на фестивале «Санденс» в январе 2020-го. Речь о режиссёре Дэвиде Брукнере (хоррор «Ритуал» для Netflix, а также сериал «Калейдоскоп ужасов») и сценаристах Бене Коллинсе и Люке Петровски. Дуэт переработает текст сценария Дэвида Гойера, который продюсировал «Ночной дом». По всей видимости, именно после этого проекта Гойер и решил пригласить постановщика и сценаристов.

Никакой деталей о сюжете перезапуска пока нет.

Интересно, что летом 2019-го появились новости о разработке сериала по франшизе — его курируют продюсеры Рой Ли («Оно») и Дэн Фара («Первому игроку приготовиться»). Для этого они заручились поддержкой продюсеров-правообладателей, которые контролируют права на ТВ-адаптации с 1989 года. С тех пор новостей о шоу не было.

Первая часть «Восставшего из ада» по мотивам истории писателя Клайва Баркера вышла в 1987 году. Она рассказывала о преступнике Фрэнке Коттоне, который приобрёл на базаре необычную шкатулку-головоломку. Фрэнк был уверен, что если открыть её, то испытаешь некие «неописуемые удовольствия», но на самом деле артефакт призывал в мир чудовищных демонов-сенобитов, для которых удовольствия — это боль, пытки и страдания. Наиболее популярным в массовой культуре стал образ Пинхеда, одного из сенобитов.