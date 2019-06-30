По данным Deadline, продюсеры Рой Ли («Оно») и Дэн Фара («Первому игроку приготовиться») занимаются адаптацией вселенной «Восставшего из ада» для малых экранов. Для этого они заручились поддержкой продюсеров-правообладателей, которые контролируют права на ТВ-адаптации с 1989 года.

Сериал будет основан на кинофраншизе и книге Баркера «Восставшие из ада» (в оригинале она называлась The Hellbound Heart). Продюсеры пока не решили, какой формат будет у проекта — антология или более традиционный. Сейчас они ищут сценариста-шоураннера, который мог бы запустить проект в производство. Затем продюсеры начнут поиск подходящего канала или стриминговой платформы.

В начале мая студия Spyglass Media Group объявила, что запускает в разработку полнометражный ремейк. Сценаристом и продюсером картины выступает Дэвид С. Гойер, известный по работе над сюжетами к кинокомиксам «Тёмный рыцарь», «Человек из стали» и «Бэтмен против Супермена».

Первая часть «Восставшего из ада» по мотивам истории писателя Клайва Баркера вышла в 1987 году. Она рассказывала о преступнике Фрэнке Коттоне, который приобрёл на базаре необычную шкатулку-головоломку. Фрэнк был уверен, что если открыть её, то испытаешь некие «неописуемые удовольствия», но на самом деле артефакт призывает в мир чудовищных демонов-сенобитов, для которых удовольствия — это боль, пытки и страдания. Наиболее популярным в массовой культуре стал образ Пинхеда, одного из сенобитов.

За более чем 30 лет с момента выхода первой части франшиза разрослась в несколько фильмов, комиксов и прочего мерчендайза.