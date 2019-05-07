Кинокомпания Spyglass Media Group приступила к производству ремейка культового хоррора «Восставший из ада». Сценаристом и продюсером картины выступает Дэвид С. Гойер, известный по работе над сюжетами к кинокомиксам «Тёмный рыцарь», «Человек из стали» и «Бэтмен против Супермена». Он же в своё время снял третью часть «Блэйда», а сейчас выступает одним из шоураннеров «Академии» для стримингового сервиса Apple.

Ещё одним продюсером выступит Кит Левин (сериал «Крик»). А вот об актёрском составе и режиссёре пока ничего неизвестно.

Первая часть «Восставшего из ада» по мотивам истории писателя Клайва Баркера вышла в 1987 году. Она рассказывала о преступнике Фрэнке Коттоне, который приобрёл на базаре необычную шкатулку-головоломку. Фрэнк был уверен, что если открыть её, то испытаешь некией «неописуемые удовольствия», но на самом деле артефакт призывает в мир чудовищных демонов-сенобитов, для которых удовольствия — это боль, пытки и страдания. Наиболее популярным в массовой культуре стал образ Пинхеда, одного из сенобитов.

За более чем 30 лет с момента выхода первой части франшиза разрослась в несколько фильмов, комиксов и прочего мерчендайза.