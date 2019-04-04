Что почитать из фантастики? Новые книги апреля 2019: Мьевиль, Пратчетт, Баркер

Похоже, издатели решили немного перевести дух. Нет, новых книг по-прежнему выходит немало — просто звёздных имен поменьше. Впрочем, те, что есть, способны по-настоящему порадовать любителей качественной фантастики. Один Клайв Баркер чего стоит! Так что самые интересные новинки книжного рынка ну никак не скроются от нас в очередном ежемесячном дайджесте.

Научная фантастика

Стивен Бакстер, Терри Пратчетт «Бесконечный Космос»

2070-е. Заселение Бесконечной Земли идёт полным ходом, а Базовая её часть почти опустела. Джошуа отшельничает в очень далёких Запад-Землях, переживая там в одиночестве смерть жены и плохие отношения со взрослым сыном. Человечество через Разрыв готовится продвинуться в колонизации Солнечной системы ещё дальше Марса.

А тем временем со стороны созвездия Стрельца на все миры Бесконечной Земли поступает сообщение: «ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ». И люди начинают думать, что делать с таким предложением, которое пришло абсолютно всем обитателям многочисленных Земель. Для совместного решения и его реализации всем человеческим видам придется объединиться и работать сообща. К чему же придут старые и новые герои?

Что нас ждёт: пятый роман цикла «Бесконечная Земля». Похоже, Бакстер решил наконец завершить цикл, некогда начатый совместно с Пратчеттом (точнее, по его идее).

Мари Бреннан «Тайна лабиринта»

Леди Трент рассказывает, как она получила свою должность в Королевской Скирландской армии, как иностранные диверсанты поставили под угрозу её работу и благополучие и как неудержимое стремление к знаниям привело её в глубочайшие пределы Драконова лабиринта, где случайная встреча с драконом стала фундаментом её величайшего триумфа.

Что нас ждёт: четвёртый роман цикла «Мемуары леди Трент», остроумной стилизации под мемуары викторианской эпохи, богато иллюстрированный многочисленными драконами от Тодда Локвуда. Кстати, хотя в этом мире живут драконы, их существование имеет научное объяснение — никакой магии.

Фэнтези

Чайна Мьёвиль «Последние дни Нового Парижа»

В 1941 году бойцы французского Сопротивления изобретают устройство, которое самым необычным образом перемешивает реальности. В результате Вторая мировая война продолжается до 1950 года, а нацисты пытаются отбить Париж у призраков сюрреализма, призывая на помощь встревоженных конкуренцией демонов из Ада.

Что нас ждёт: внецикловый роман лидера «новых странных», номинант «Локус-2017». Очень специфическое фэнтези с сильным налётом сюрреализма.

Эрик Рюкер Эддисон «Змей Уроборос»

Короли Ведьмландии всегда претендовали на земли Демонландии. В поединке за право владеть Демонландией лорд Голдри Блазко убил короля Ведьмландии Гориса XI. Но новый король, Горис XII, не собирается выполнять обязательства покойного отца. Для захвата Демонландии он собирается прибегнуть к могущественной магии.

Что нас ждёт: роман, примыкающий к «Зимиамвийской трилогии», впервые увидел свет в 1922 году, но ранее на русском официально не издавался (был любительский перевод). Эддисон — один из тех, кого, наряду с лордом Дансени и Уильямом Моррисом, принято называть предтечей жанра фэнтези. «Змей» считается его лучшим романом, написанным на основе скандинавской мифологии и истории.

Антология «Книга магии»

Волшебники, чародеи, сверхлюди, обладающие воинственным, а порой и склочным характером и ведущие весьма странный образ жизни… Последний сборник Гарднера Дозуа (1947—2018), одного из величайших редакторов и энтузиастов фантастики, расскажет читателю о Джеке-попрыгунчике, неуловимом грабителе, попавшем в неожиданную ловушку; о последних днях Умирающей земли; о противостоянии Севера и Юга США, в котором немалую роль играет магия; о том, почему нельзя связываться с высшими силами, и о многом, многом другом.

Что нас ждёт: последняя антология, которую составил при жизни легендарный редактор Гарднер Дозуа. В сборник вошли одна повесть и шестнадцать рассказов известных авторов, среди которых Робин Хобб, Джон Краули, Тим Пауэрс, Гарт Никс, Элизабет Бир, Леви Тидхар, Скотт Линч и Джордж Р. Р. Мартин.

Виктория Шваб «Месть»

Ещё будучи студентами-медиками, Элай Эвер и Виктор Вейл открыли, что на пороге смерти, при соблюдении определённых условий, у человека могут проявляться экстраординарные способности. Они были лучшими друзьями, потом соперниками и, наконец, стали врагами. Они были мертвы, потом живы, а затем Элай окончательно убил Виктора. По крайней мере, он так считал… но Сидни Кларк чувствовала, что он ошибается, и использовала собственные сверхспособности, чтобы изменить ситуацию. Теперь трио скрывается в тени, пока кто-то другой пользуется преимуществами жизни после смерти, чтобы завладеть городом Мерит.

Что нас ждёт: второй роман цикла «Злодеи», где известная писательница, которая обычно сочиняет для юношества, решила создать свою версию супергероической реальности. Притом основная её идея в том, что обладание сверхспособностями неизбежно приводят человека к участи суперзлодея — и неважно, сколь благими были его намерения поначалу.

Мистика и хоррор

Клайв Баркер «Алые песнопения»

Оккультному детективу Гарри Д’Амуру предстоит спуститься в самое сердце ада и сразиться с давним и страшным врагом Пинхедом. Кровавая, устрашающая история, полная неожиданных хитросплетений и поворотов, после прочтения которой самые страшные кошмары покажутся детскими сказками.

Что нас ждёт: долгожданное продолжение культовой повести Клайва Баркера «Восставший из ада». Тридцать лет поклонники Баркера ждали публикации этого романа, главным героем которого стал известный по роману «Эвервилль» оккультный детектив Гарри Д’Амур, исследователь сверхъестественного, магического и зловещего.

Джастин Кронин «Город зеркал»

Двенадцать могучих монстров были уничтожены двадцать лет назад, и ужасающий век тьмы, обрушившейся на мир, закончился. Оставшиеся в живых постепенно выходят из убежищ. Они мечтают о об обнадёживающем будущем и полны решимости построить общество заново.

Но где-то далеко, в мёртвом мегаполисе, ждёт он: Зиро. Первый. Отец Двенадцати. Мучения, которые разрушили его человеческую жизнь, преследуют его, и ненависть, вызванная его перерождением, горит ярко. Его ярость утихнет только тогда, когда он уничтожит Эми — единственную надежду человечества, Девочку из ниоткуда, которая выросла, чтобы восстать против него. В последний раз столкнутся свет и тьма, и наконец Эми и её друзья узнают свою судьбу.

Что нас ждёт: финальный роман трилогии «Перерождение», на основе которой недавно начал выходить телесериал. Из-за внушительного объёма книги на русском её издадут в двух томах.

Андрей Хуснутдинов «Дни Солнца»

Пророчеству о скором — еще «не прейдет род сей…» — втором пришествии более двух тысяч лет. Христос ошибся? Как знать. Но пусть бы Он и торопил события, дело в другом. Его здесь попросту не ждут. Вернее, ждут во всеоружии.

Что нас ждёт: сложное, не одномерное полотно романа скрывает много тайн. Распутывая детективную линию, действие которой происходит в некой альтернативной реальности и включает покушение на царственную особу, читатель постепенно осознаёт, что речь в книге идет… о втором пришествии.

Детско-юношеская фантастика

Рик Риордан «Испытания Аполлона. Горящий лабиринт»

Некогда славный бог Аполлон, сброшенный Зевсом на землю в наказание, теперь нескладный смертный подросток по имени Лестер Пападопулос. С помощью друзей-полубогов Лестер сумел пережить первые два испытания, одно в Лагере Полукровок, другое — в Индианаполисе, где Мег получила Тёмное пророчество. Слова, что она произнесла, сидя на Троне Памяти, выявили, что злой триумвират римских императоров намерен атаковать Лагерь Юпитера…

Что нас ждёт: третий роман цикла «Испытания Аполлона», очередной спекуляции автора бестселлеров о Перси Джексоне на тему античной мифологии. А богов там немеряно, так что у Риордана будет ещё масса поводов просветить современных детишек!

Наташа Полли «Часовщик с Филигранной улицы»

Лондон, 1883 год. Молодой телеграфист Таниэль Стиплтон находит наручные золотые часы изысканной работы. Пока он пытается разобраться, как к нему попал неожиданно дорогой подарок, часы спасают ему жизнь, заставив молодого человека покинуть место, где через мгновение произойдёт мощный взрыв.

Так Таниэль оказывается втянут в полицейское расследование и налаживает дружеские отношения с часовщиком-японцем, собравшим уникальный механизм. А заодно погружается в восточную культуру и удивительный мир часовых механизмов, знакомится с необычной девушкой и вскоре обнаруживает, что его однообразное существование превращается в наполненную событиями жизнь, где опасность и заговоры, страсть и политика сплетаются в единый клубок.

Что нас ждёт: первый роман одноимённого цикла в жанре альтернативно-исторического детектива для юношества.

Питер Леранжис «Огонь из бездны»

У 13-летнего Макса Тилта миллион проблем. Одноклассники дразнят, мама болеет, папа никак не может найти работу… Но неожиданно Макс и его кузина Алекс находят на чердаке рукопись «Утраченное сокровище» самого Жюля Верна! Оказывается, Верн — предок Макса. А в «Утраченном сокровище» зашифрованы подсказки, которые приведут к… утраченному сокровищу! И Макс и Алекс отправляются в опасное путешествие: им предстоит столкнуться с опасными преступниками, побывать на краю Земли и найти затерянный подводный город.

Что нас ждёт: первый роман цикла «Макс Тилт» от популярного автора подростковой литературы, чьи книги переведены на тридцать языков и проданы более чем шестью миллионами экземпляров.