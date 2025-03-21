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СМИ: по кооперативному экшену Split Fiction снимут фильм

Андрей Квасков
21 марта 11:58
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Издание Variety заявило, что в Голливуде планируют снять экранизацию кооперативной игры Split Fiction от студии Hazelight.

Подбором команды и продвижением займется компания Story Kitchen, которая ранее запустила в производство ленту по другой игре Hazelight под названием It Takes Two.

За фильм по Split Fiction уже начали бороться несколько голливудских студий, но никаких конкретных подробностей пока нет.

Сюжет экшена посвящен двум писательницам, Мио и Зои, которые оказались заперты в придуманных ими мирах. События разворачиваются одновременно в двух сеттингах — фэнтези и научной фантастике.

Split Fiction вышла 6 марта и стала самым высокооцененным проектом на Metacritic за 2025 год с 91 баллом.

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Андрей Квасков
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