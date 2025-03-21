СМИ: по кооперативному экшену Split Fiction снимут фильм

планируют снять экранизацию кооперативной





Подбором команды и продвижением займется компания Story Kitchen, которая ранее запустила в производство ленту по другой игре Hazelight под названием It Takes Two.





За фильм по Split Fiction уже начали бороться несколько голливудских студий, но никаких конкретных подробностей пока нет.





Сюжет экшена посвящен двум писательницам, Мио и Зои, которые оказались заперты в придуманных ими мирах. События разворачиваются одновременно в двух сеттингах — фэнтези и научной фантастике.





Split Fiction вышла 6 марта и стала самым высокооцененным проектом на Metacritic за 2025 год с 91 баллом.



Издание Variety заявило, что в Голливудеигры Split Fiction от студии Hazelight.