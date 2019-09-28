Как сообщает Deadline, режиссёр первых двух частей «Человека-Паука» с Томом Холландом Джон Уоттс может вернуться в кресло постановщика в третьей части. Сейчас он ведёт переговоры с помирившимися студиями.

27 сентября СМИ рассказали, что Sony и Marvel пришли к соглашению и снова начали сотрудничать над фильмами про Человека-Паука. Новая картина выйдет 16 июля 2021 года. Паучок не только останется в Киновселенной Marvel (появится как минимум в одном фильме), но и «свяжет разные вселенные» — не исключено, что он появится в картине про Венома или Морбиуса.

По новым условиям контракта, Disney вложит 25% в производство третьего фильма и получит 25% со сборов. Ранее по условиям сделки Sony получала почти все кассовые сборы, а Disney — выручку от продажи мерчендайза. Disney предлагала вложиться в производство 50%, чтобы получать 50% от сборов, но Sony отказались, и конфликт утёк в СМИ.

«Человек-Паук: Вдали от дома» собрал 1,13 миллиарда долларов в мировом прокате, став самым успешным фильмом Sony. Суммарно обе картины Уоттса собрали более двух миллиардов.