Долгая дорога домой: как Человек-паук возвращался к Marvel

Наш дружелюбный сосед снова на больших экранах! «Человек-паук: Вдали от дома» — уже пятое появление юного актера Тома Холланда в роли Питера Паркера. В 2016 году он на лету присоединился к киновселенной Marvel и был восторженно принят фанатами, которые уже и не надеялись получить новое достойное киновоплощение персонажа. А ведь когда-то именно с успеха первого «Человека-паука» от студии Sony началась мода на супергероев в кино. Что же случилось? Почему не «выстрелил» ребут с Эндрю Гарфилдом? И как две конкурирующие кинокомпании заключили беспрецедентную сделку, чтобы вернуть Паучка домой?

Трилогия, которой не было

«Я люблю Человека-паука и хочу вам помочь», — подался вперед Кевин Файги, президент Marvel Studios.

Летом 2014 года он пришел на студию Sony Pictures, чтобы за ланчем переговорить с сопредседателем компании Эми Паскаль, своей коллегой и конкуренткой. Она только что выпустила «Нового Человека-паука 2», но фильм не мог похвастать ни теплой реакцией зрителей, ни внушительными сборами. Сага о Мстителях тем временем била один рекорд за другим — что в бокс-офисе, что в рейтингах критиков.

Паскаль понимала: под ее руководством история Питера Паркера зашла в тупик. Файги, будучи фанатом персонажа и надеясь ввести его в свою киновселенную, предложил выход. Marvel Studios возьмется за съемки следующего фильма, если Sony откажется от эксклюзивных прав на героя.

Паскаль в сердцах запустила в собеседника сэндвичем и послала Файги к черту.

Вопрос был не только в деньгах. Кинообраз Человека-паука был детищем Sony, её собственным детищем! В своё время именно Паскаль пригласила малоизвестного режиссера хорроров Сэма Рэйми экранизировать комикс про неудачливого подростка-супергероя, а затем контролировала каждый аспект производства, от сценариев до монтажа. Идея признать поражение и уступить Питера Паркера кому-то другому была для неё просто оскорбительной.

Но был ли иной выход? Экранный Человек-паук уже много лет пребывал в кризисе. В 2007 году вышел финал трилогии Рэйми, «Враг в отражении», и фильм был неожиданно освистан за излишне тяжеловесный сюжет, неровный тон, а особенно за танцевальные номера и эмо-чёлку героя. Журналисты наперебой докладывали о конфликтах между режиссёром и продюсерами — в том числе руководством Marvel, требовавшим вписать в сюжет побольше популярных злодеев, чтобы поднять продажи игрушек и комиксов.

Впрочем, Рэйми не спешил покидать корабль. Вместе со своими звездами, Тоби Магуайром и Кирстен Данст, он подписался на «Человека-паука 4» и, в перспективе, на ещё два сиквела, которые должны были сниматься одновременно. На ранних этапах планировалось, что главным злодеем четвёртой части станет Ящер, — доктор Курт Коннорс в исполнении Дилана Бейкера уже появлялся в предыдущих фильмах.

Но затем сценарий полностью переписали — теперь Пауку бросали вызов Стервятник и Черная кошка, на роли которых претендовали Джон Малкович и Энн Хэтэуэй соответственно. А любимец Рэйми, звезда «Зловещих мертвецов» Брюс Кэмпбелл, должен был сыграть Мистерио в большой открывающей сцене, где герой одновременно сражается с ним, Носорогом, Шокером и Бродягой.

Новая трилогия должна была стать невероятно зрелищной и масштабной. Неоправданно масштабной, по мнению совета директоров Sony. Хотя «Враг в отражении» собрал почти 900 миллионов долларов, из-за возросшей стоимости производства и рекламной кампании чистая прибыль составила всего 159 миллионов — лишь треть от результата первого фильма. А тут еще и рынок DVD схлопнулся из-за финансового кризиса и разгула интернет-пиратства; добрать кассу после кинопроката теперь было нельзя. «Человек-паук 4» мог рассчитывать в лучшем случае на то, чтобы окупить свой бюджет.

Сюжет снова отправили на доработку с целью максимально удешевить съемки. На четвертой версии сценария Рэйми попросту перегорел и оставил проект. В январе 2010-го Sony объявила, что следующий фильм про Человека-паука станет перезапуском: с новым (недорогим!) режиссером и свежим составом актёров. Красно-синие лосины Тоби Магуайра перешли застенчивому и милому британцу Эндрю Гарфилду.

Догнать Мстителей!

«Мне кажется, это был неверный ход, — размышлял потом президент всего концерна Marvel Entertainment Алан Файн в письме Кевину Файги. — Когда они вычеркнули оригинальную трилогию из канона киновселенной Человека-паука, что они хотели сказать зрителям? Мол, те фильмы были ошибкой, неправдой от и до?»

Разумеется, Эми Паскаль не собиралась предавать трилогию Рэйми забвению. Но «Новый Человек-паук» (на сей раз от режиссёра Марка Уэбба) действительно пытался переписать как можно больше классических моментов из ранних фильмов. Снова школьная любовь, укус радиоактивного паука и трагическая гибель дяди Бена. Снова экшен-сцена на ночном мосту и крупные планы в рапиде, чтобы показать обострившиеся способности героя. Снова бессмертные слова про великую силу и великую ответственность — правда, слегка в другой формулировке.

Если оригинальный «Человек-паук» 2002 года сам прокладывал себе дорогу и задавал новые правила жанра, то перезапуск откровенно осторожничал. По сути, Уэбб взял сюжетный «скелет» Рэйми и обработал его в модном условно-реалистичном стиле «Тёмного рыцаря» с научно-технологическим уклоном и цветовой палитрой в оттенках синего и серебряного. Зрители почуяли подвох и приняли фильм довольно сдержанно.

Sony всё равно оказалась в плюсе — «Новый Человек-паук» собрал 758 миллионов и принес студии 110 миллионов прибыли, — но на фоне конкурентов результаты едва ли впечатляли. Вышедшие в том же 2012 году «Мстители» не только заработали вдвое больше, но и стали настоящим явлением в культуре, фаворитом зрителей и критиков. Каждый релиз в киновселенной Marvel становился одним из главных кинособытий года. Настолько стабильного успеха до этого не знала ни одна франшиза.

«Они могли бы снять фильм, как кто-то ковыряет в носу, и всё равно получили бы 98 баллов на Rotten Tomatoes», — злословил тогда продюсер Ави Арад; в середине нулевых он стоял у истоков Marvel Studios, но затем был выдавлен из компании и ушёл работать над «Новым Человеком-пауком». Совет директоров Sony тоже был в смятении и требовал от руководства студии догнать и перегнать Файги.

И вот франшизу пришлось на ходу переобувать. Не сработал подход в духе «Тёмного рыцаря»? Значит, будем строить свою киновселенную! При этом все прекрасно осознавали, что строить её не из чего. «У меня есть лишь вселенная Паука, — жаловалась Эми Паскаль в переписке с коллегами. — А там только его злодеи, родственники и подружки. У нас нет команды супергероев».

Чтобы задобрить инвесторов в преддверии выхода второго фильма Уэбба, Sony пошла ва-банк и сделала сразу несколько громких анонсов. Скоро на экранах! В 2016 году — «Новый Человек-паук 3» и «Зловещая шестёрка» (спин-офф про команду антагонистов вроде Доктора Осьминога и Мистерио)! В 2017-м — «Черная кошка», «Веном» и «Человек-паук 2099»! А в мае 2018-го — «Новый Человек-паук 4»! Большинство этих проектов не дошло даже до стадии сценария. По сути, фанатам и руководству компании лишь раздавали пустые обещания в надежде на то, что всё как-нибудь сложится само собой.

Результат оказался катастрофическим. Marvel шла к своему большому кроссоверу постепенно, на протяжении пяти фильмов. Sony попыталась уложиться в полтора. Вышедший в 2014-м «Новый Человек-паук 2» трещал под грузом многочисленных сюжетных заготовок для будущих спин-оффов и не знал, на какой истории сосредоточиться.

Это было очевидно даже самим авторам. «У фильма просто шизофреническое настроение… Он монотонный, длинный, странный, нескладный, ни капли не забавный. Если совсем начистоту, я думаю, у нас не тот режиссёр и не те актёры», — всё это Паскаль изложила своему коллеге ещё за два месяца до релиза. «После прочтения сценария мне хотелось его сжечь», — вторил ей Алан Файн.

Критики и зрители пришли к тому же мнению. «Новый Человек-паук 2» собрал меньше, чем любой предыдущий фильм франшизы, включая трилогию Рэйми. Киноподразделению Sony оставалось только искать пути отхода и сохранять хорошую мину при плохой игре. Компания отложила выход третьей части — с расчётом затем её по-тихому отменить — и бросила все силы на раскрутку «Зловещей шестёрки» от Дрю Годдарда, автора «Хижины в лесу» и «Сорвиголовы» для Netflix.

Проект обещал получиться весёлый, приключенческий и необычный: действие разворачивалось в Диких Землях, скрытых во льдах Антарктиды, где до сих пор бродят динозавры. В одной из сцен в кадр вбегал тираннозавр с Человеком-пауком на спине — вот только под маской героя был бы уже не Эндрю Гарфилд. «Шестёрка» должна была в очередной раз перезапустить канон, и продюсеры уже подыскивали талантливых актёров-подростков в компанию к звёздам уровня Мэтта Дэймона и Леонардо Дикаприо, которых прочили на роли злодеев. Тем временем Паскаль заваливала письмами Сэма Рэйми и просила его «спасти Питера» — стать режиссёром или хотя бы продюсером новой сольной трилогии про Человека-паука. Увы, безуспешно.

Совету директоров знать об этих проблемах было не обязательно. Когда Боб Айгер, президент Disney (новых владельцев Marvel), решил напрямую поговорить с главой Sony Казом Хираи об интеграции Паука в команду Мстителей, Хираи его и слушать не стал. По-видимому, он даже не подозревал, что фанаты не в восторге от новых фильмов.

Но тут случилось немыслимое: Человек-паук пал жертвой теракта.

Товарищ Ким наносит ответный удар

24 ноября 2014 года киноиндустрия содрогнулась. Группа хакеров «Стражи мира» проникла на серверы Sony Pictures и выложила в открытый доступ гигабайты корпоративной переписки, личные данные сотрудников и их семей, а также рабочие версии сценариев и будущих фильмов компании. Разведка США впоследствии заключила, что атака была организована Северной Кореей (та обвинения отвергла) как ответ на выход фильма «Интервью». В этой черной комедии парочка журналистов-неудачников готовит репортаж про северокорейского лидера Ким Чен Ына и в финале задорно взрывает диктатора под шлягер Кэти Перри.

Все планы и переговоры Sony — в том числе насчёт «Человека-паука» — тут же стали достоянием публики. Узнав о попытках Marvel вернуть себе права на персонажа, фанаты усилили давление на обе студии и завалили их петициями в поддержку возвращения Питера Паркера домой. Паскаль оказалась загнана в угол: на волоске была не только ее карьера, но и судьба франшизы, которую она искренне любила и которой отдала пятнадцать лет жизни. Продюсер снова пригласила Кевина Файги на обед — на этот раз к себе домой, и следующие две недели они вместе прорабатывали будущее Человека-паука.

Чтобы не увязнуть во взаимных финансовых обязательствах, стороны приняли простое и изящное решение. Новые сольные фильмы про юного супергероя будет снимать Marvel Studios, но финансированием, рекламой и дистрибуцией займется Sony — она же и получит всю прибыль от сборов. Файги и его начальству вполне хватит доходов с продажи игрушек и сопутствующих товаров, не говоря уж о возможности безвозмездно использовать Паучка в кроссоверах с другими Мстителями.

Чувствуя личную ответственность за провал перезапуска с Эндрю Гарфилдом, Паскаль ухватилась за возможность рассказать новую историю про Человека-паука и вернуть ему любовь зрителей. На пару с Файги они придумали концепцию следующего сольного фильма в рамках киновселенной Marvel. Никаких больше радиоактивных пауков и мертвого дяди Бена — этот сюжет всем давно известен. Куда интереснее разыграть вокруг Питера весёлую школьную комедию в духе Джона Хьюза — про подростка, который ищет своё место во взрослом мире.

В январе 2015 года представители Marvel и Sony подписали договор о «совместной опеке» над франшизой. Несколько дней спустя начальник Паскаль пришел к ней домой и сообщил ей, что она уволена.

Решение не было неожиданным. Киностудия Sony уже давно была убыточной, а хакерская атака ещё больше запятнала деловую репутацию руководства. Паскаль просто не смогла бы дальше работать председателем компании — но, возможно, у неё ещё было будущее как у независимого продюсера?

Кевин Файги проявил благородство и даже нарушил собственные правила. Начиная с «Железного человека 2» он был единственным главным продюсером всех фильмов Marvel Studios. Теперь он сделал исключение и предложил Паскаль работать бок о бок с ним над будущими сольными киноисториями про Человека-паука.

Дружба, профессионализм и взаимное уважение одержали верх над алчностью и страхом — как и заведено в комиксах. А в результате Человек-паук живее всех живых и летит к новым приключениям на радость всем фанатам.