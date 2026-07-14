КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Короткометражки и фан-фильмы

Новинки

«Зловещие мертвецы: Пекло». Моя маленькая дисфункциональная семья
Лиминальное пространство в фильмах: если вам было мало «Закулисья реальности»
Почему проваливается «Супергёрл» — блёклый космовестерн в худших традициях старой киновселенной DC
Какие фильмы смотреть в июле 2026? Нолан, Marvel и два «Некрономикона»

Классика

Как создавалась «Бразилия» Терри Гиллиама: смысл названия и битва за концовку
Фильмы ужасов, ставшие реальностью
Новости

СМИ: шоураннер «Локи» напишет фильм про супергероя Нову

Дмитрий Кинский
14 июля 17:07
19
1 минута на чтение
Издание Deadline рассказало, что Marvel Studios запустила в работу фильм про супергероя Нову.
Проект находится на ранней стадии производства, однако уже известно, что сценарий для него напишет шоураннер «Локи» Майкл Уолдрон. Он же хотел бы выступить режиссером картины, но это пока не утверждено.
Изначально студия хотела сделать сериал про Нову с Сабиром Пирзадой («Лунный рыцарь») в качестве сценариста, но от этой версии отказались еще в 2025 году.
Нова — член межгалактической полиции по имени Ричард Райдер, который получил сверхчеловеческую силу, выносливость и способность летать.
Даты выхода пока нет.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
«Охота на Голлума»: всё что известно. Сюжет, съёмки, дата выхода и что рассказал Гэндальф
Мир фантастики № 272 (июль 2026)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Настольные ролевые игры»
1 490 ₽
Купить
Статьи

Новости

Первый трейлер мультфильма «Лунтик: Обратная сторона луны»

Новости

Про Мультяшного кота снимут хоррор

Новости

«Рик и Морти» может продолжаться «вечно», пока авторов не заменит ИИ
«Наша задача — держаться 100 лет».

Новости

Как в «Охоте на Голлума» будет использоваться ИИ? Рассказал режиссёр
Кое-кого надо омолодить!

Новости

Слух: кто якобы сыграет Магнито в новых «Людях Икс»
Это пока неофициально.

Новости

Трейлер абсурдной комедии «Диггер» с Томом Крузом

Новости

Шрайер: Blizzard работает над новым StarCraft и «огромным количеством» других проектов
На Diablo у студии отдельные планы.

Новости

«А где машина?» — тизер триллера «Лес»

Новости

«Обсессия» вошла в топ-10 самых кассовых хорроров в истории
И, похоже, это еще не предел.

Новости

Умер Сэм Нил — звезда «Парка юрского периода» и не только
Ему было 78 лет.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2025
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты