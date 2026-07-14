СМИ: шоураннер «Локи» напишет фильм про супергероя Нову

Издание Deadline рассказало, что Marvel Studios запустила в работу фильм про супергероя Нову.
Проект находится на ранней стадии производства, однако уже известно, что сценарий для него напишет шоураннер «Локи» Майкл Уолдрон. Он же хотел бы выступить режиссером картины, но это пока не утверждено.
Изначально студия хотела сделать сериал про Нову с Сабиром Пирзадой («Лунный рыцарь») в качестве сценариста, но от этой версии отказались еще в 2025 году.
Нова — член межгалактической полиции по имени Ричард Райдер, который получил сверхчеловеческую силу, выносливость и способность летать.
Даты выхода пока нет.
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