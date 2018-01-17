Сценаристы картины «Человек-паук: Возвращение домой» Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан М. Голдштейн могут стать режиссёрами грядущего сольного фильма про Флэша. Студия ведёт переговоры с творческим дуэтом, сообщает Variety со ссылкой на свои источники.

«Флэшпоинт» — грядущий сольный фильм про супергероя Флэша в киновселенной DCEU. Картина будет опираться на одноимённое событие-кроссовер из комиксов издательства. По сюжету, Барри Аллен (Флэш) развил такую высокую скорость, что смог преодолеть само время! Он отправился в прошлое и попытался спасти свою мать от гибели, но это привело к катастрофическим изменениям во вселенной.

Студия уже долгое время не может найти подходящих режиссёров для этого фильма. Сперва из проекта ушёл постановщик Рик Фамуйива (комедийная драма «Наркотик», мелодрама «Свадьба»). Позже ходили слухи, что Warner Bros. ведут переговоры с Робертом Земекисом — а кому ещё снимать картину про путешествия во времени! И вот теперь наступил новый виток переговоров, уже с другими кандидатами. Издание сообщает, что ранее WB начинали переговоры с Беном Аффлеком, однако он отказался.

Любопытно, что теперь студия ищет не постановщика драматических фильмов и не мастера фантастических сюжетов, а специалистов по комедийному кино. Хотя оригинальный комикс показывал весьма драматичные события и последствия тяжёлого выбора.