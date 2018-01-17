СМИ: сценаристы нового «Человека-паука» могут поставить сольный фильм про Флэша Кот-редактор 17.01.2018 Новости, Яндекс 2 минуты на чтение Сценаристы картины «Человек-паук: Возвращение домой» Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан М. Голдштейн могут стать режиссёрами грядущего сольного фильма про Флэша. Студия ведёт переговоры с творческим дуэтом, сообщает Variety со ссылкой на свои источники. «Флэшпоинт» — грядущий сольный фильм про супергероя Флэша в киновселенной DCEU. Картина будет опираться на одноимённое событие-кроссовер из комиксов издательства. По сюжету, Барри Аллен (Флэш) развил такую высокую скорость, что смог преодолеть само время! Он отправился в прошлое и попытался спасти свою мать от гибели, но это привело к катастрофическим изменениям во вселенной. Студия уже долгое время не может найти подходящих режиссёров для этого фильма. Сперва из проекта ушёл постановщик Рик Фамуйива (комедийная драма «Наркотик», мелодрама «Свадьба»). Позже ходили слухи, что Warner Bros. ведут переговоры с Робертом Земекисом — а кому ещё снимать картину про путешествия во времени! И вот теперь наступил новый виток переговоров, уже с другими кандидатами. Издание сообщает, что ранее WB начинали переговоры с Беном Аффлеком, однако он отказался. Любопытно, что теперь студия ищет не постановщика драматических фильмов и не мастера фантастических сюжетов, а специалистов по комедийному кино. Хотя оригинальный комикс показывал весьма драматичные события и последствия тяжёлого выбора. Читайте также Мультфильмы — самые точные экранизации DC 13.11.2017 Если вам не нравится, что творят с Бэтменом и Суперменом в кино, обратите внимание на анимационную вселенную DC. Её мультфильмы снимают точно по комиксам. «Лига справедливости»: обзор. DC отказались от особого пути 16.11.2017 Новый фильм о команде супергероев — это типичный лёгкий и весёлый блокбастер без тени мрачности «Бэтмена против Супермена». И, возможно, это правильный путь для DC. Слух: Аффлек снимется ещё только в одном фильме DC — и это не «Бэтмен» 08.12.2017 А Warner Bros. тем временем готовится уволить ответственных за «Лигу справедливости» и выделить DC отдельную студию. Вот какие фильмы по комиксам DC нас ждут в ближайшее время 11.12.2017 Warner Bros. анонсировали множество грядущих фильмов, но далеко не у всех есть дата релиза. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. comments powered by HyperComments Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe. Показать комментарии Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с условиями пользования сервисом HyperComments и пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил.