Вот какие фильмы по комиксам DC нас ждут в ближайшее время

Вот какие фильмы по комиксам DC нас ждут в ближайшее время

В Бразилии прошёл фестиваль массовой культуры Comic-Con, на котором свою панель презентовала кинокомпания Warner Bros. «Уорнеры» рассказали, какие фильмы по комиксам DC выйдут в ближайшее время — правда, не у всех этих картин есть дата релиза. Информацией поделился портал Comic Book.

Итак, главным анонсом панели стала презентация «Чудо-женщины 2». Никаких кадров и роликов, лишь логотип с названием фильма — надпись расположена на фоне римского числа II. Видимо, изображение отсылает ко временам Второй мировой войны — говорили, что её события лягут в основу сюжета будущего фильма. О съёмках сиквела Зак Снайдер обмолвился ещё в мае. После успеха первой части студия сконцентрировалась на производстве продолжения. Режиссёром назначена Петти Дженкинс. Скорее всего, картины выйдет в 2019 году.

Следующим фильмом шёл «Аквамен» Джеймса Вана. Увы, никаких роликов или новых фотографий гостям не показали, так что придётся подождать. Картина про хозяина морей выходит 20 декабря 2018 года.

«Флэшпоинта» развернётся вокруг Флэша (Барри Аллена), фильм расскажет о ключевом событии в комиксах DC под названием Флэшпоинт. По сюжету, Барри Аллен развил такую высокую скорость, что смог преодолеть само время! Он отправился в прошлое и попытался спасти свою мать от гибели, но это привело к катастрофическим изменениям во вселенной. Неясно, найдут ли эти события отражение в DCEU. Режиссёра и даты у картины пока нет.

«Тёмная Лига справедливости» расскажет про команду героев DC, которые обладают сверхъестественными силами. В числе прочих в группу входили такие персонажи Джон Константин, Затанна и Мертвец. Последние новости о картине были неутешительными — похоже, она попала в производственный ад. От ленты отказывались режиссёры Гильермо Дель Торо и Даг Лайман и другие. Судя по анонсу, Warner Bros. нашли способ реанимировать фильм.

«Отряд самоубийц 2» снова будет посвящён команде антигероев, как и первая часть. Фильм снимает Гэвин О’Коннор («Воин», «Расплата»). Ориентировочно выходит в 2019 году.

Про эти события сняты отличные мультфильмы! Мультфильмы — самые точные экранизации DC Если вам не нравится, что творят с Бэтменом и Суперменом в кино, обратите внимание на анимационную вселенную DC. Её мультфильмы снимают точно по комиксам.

«Шазам» расскажет историю одноимённого супергероя. В основу фильма лёг сюжет о необычном мальчике по имени Билли Бэтсон, который узнал волшебное слово «Шазам» и получил возможность превращаться в супергероя. На английском языке это слово сформировано от имён древних мифологических героев, которые дают свои силы Шазаму: мудрость Соломона (S), сила Геракла (H), выносливость Атласа (A), мощь Зевса (Z), храбрость Ахиллеса (A) и скорость Меркурия (M). Фильм снимает режиссёр Дэвид Ф. Сандберг («И гаснет свет…»). Главную роль исполнит актёр Закари Ливай («Тор 2», «Герои: Возрождение»). Бэтсона сыграет юный актёр Эшер Энджел, а его друга — Джек Дилан Грейзер («Оно»). Ориентировочно выйдет в 2019 году.

«Бэтгёрл» от Джосса Уидона тоже оказалась в ближайших планах студии. Известно, что сейчас режиссёр «Мстителей» и «Лиги справедливости» работает над сценарием будущей картины — хотя ходили слухи, что его якобы отстранили после неудачи с «Лигой справедливости». У фильма пока что нет даже приблизительного года выхода.

«Бэтмен» от Мэтта Ривза («Планета обезьян: Война») расскажет историю величайшего детектива в мире вселенной DC. Вокруг этой картины скопилось невероятное множество слухов. Сперва фильм должен был написать и поставить Бен Аффлек, но позже он отказался от поста режиссёра. Затем говорили, что Аффлек откажется и от роли. А теперь пишут, что режиссёр планирует взять на роль молодого главного героя. Зачем? Заменить актёра? Вывести персонажа? Пока что никто из нас этого не знает. Как и даты выхода фильма.

«Корпус Зелёных фонарей» тоже находится в разработке, но пока никаких подробностей об этом нет. Очень давно ходили слухи, что кресло режиссёра могут предложить Джорджу Миллеру («Безумный Макс: Дорога ярости»), но с скорее всего этого не произойдёт. Во-первых, постановщик уже не молод. Во-вторых, он хотел бы поработать над своими проектами, включая «Безумного Макса». А в-третьих, он сейчас судится с Warner Bros.

Любопытно, что из первоначального списка анонсов пропало несколько картин. В их числе «Сирены Готэма» про суперзлодеек DC, «Найтвинг» про соратника Бэтмена, «Киборг» про одноимённого героя Лиги справедливости, «Дэфстроук» про наёмного убийцу и фильмы про Харли Квинн и Джокера. Скорее всего, на презентацию попали те картины, которые находятся хоть на каком-то этапе производства.

Вот так выглядят планы Warner Bros. на киновселенную DC. Что думаете по этому поводу?