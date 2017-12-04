Голливудская актриса Марго Робби рассказала, что занимается производством сольного фильма про одну из самых знаменитых суперзлодеек вселенной DC — Харли Квинн.

Робби заявила, что её картина будет «полностью самостоятельной». Актриса считает, что Харли «нужны её подружки и другие девушки вокруг» — об этом Робби говорила ещё во время съёмок «Отряда самоубийц». Описанный проект напоминает готовящийся фильм «Сирены Готэма», который рассказывает про трёх суперзлодеек: Харли Квинн, Ядовитый плющ и Женщину-кошку. Лентой занимается режиссёр «Отряда самоубийц» Дэвид Эйр. Неизвестно, будут ли они как-то связаны.

Кроме того, в планах у DC Films есть ещё 2 картины, в которых может появиться Харли. Это «Отряд самоубийц 2» и фильм про Джокера с рабочим названием «Джокер против Харли Квинн». Трудно сказать, какие из этих лент в итоге увидят свет — никаких новостей про эти фильмы пока нет.