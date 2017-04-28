Портал ScreenJunkies News запустил невероятный слух, который слишком хорош, чтобы быть правдой. По словам ведущих, знаменитый режиссёр Роберт Земекис («Назад в будущее 1-3», «Форрест Гамп», «Контакт») ведёт переговоры со студией Warner Bros. насчёт постановки полнометражного фильма «Флэш».

Слух быстро распространился по Интернету, и на него среагировал один из киножурналистов. Умберто Гонзалес пишет, что Screen Junkies преувеличивают, WB действительно встретились с режиссёром.

Неправда. Не ведут переговоры. Они встретились, и всё на этом. Они со многими режиссёрами встречаются. 

Трудно представить, что режиссёр такого калибра, как Роберт Земекис, согласится работать над супергероическим фильмом. Впрочем, если слухи окажутся правдой, и Земекис поставит «Флэша», то нас ждёт один из самых оригинальных фильмов в Киновселенной DC. Уж он-то знает толк в путешествиях во времени.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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