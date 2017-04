Портал ScreenJunkies News запустил невероятный слух, который слишком хорош, чтобы быть правдой. По словам ведущих, знаменитый режиссёр Роберт Земекис («Назад в будущее 1-3», «Форрест Гамп», «Контакт») ведёт переговоры со студией Warner Bros. насчёт постановки полнометражного фильма «Флэш».

Слух быстро распространился по Интернету, и на него среагировал один из киножурналистов. Умберто Гонзалес пишет, что Screen Junkies преувеличивают, WB действительно встретились с режиссёром.

Not true. NOT in talks. He took a meeting and that is it. They're still meeting with other directors. https://t.co/I6jcXsmcVa

— Umberto Gonzalez (@elmayimbe) April 27, 2017