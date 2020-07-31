СМИ: Ubisoft и Netflix работают над мультсериалом по Splinter Cell

По данным Variety, Netflix и Ubisoft поработают вместе над адаптацией Splinter Cell — в виде мультсериала в аниме-стиле.
По данным источников, сценаристом и продюсером проекта назначили Дерека Колстеда («Джон Уик»). Сервис заказал производство 16 серий, которые поделят на два сезона.
Splinter Cell — серия видеоигр в жанре стелс-экшен. Первая часть вышла в далёком 2002-м, её тепло приняли критики и игроки, она успешно разошлась на рынке. Сюжет рассказывает про бывшего служащего SEAL военно-морских сил США Сэма Фишера, которого завербовало подразделение АНБ «Третий эшелон». Разработку курировал писатель Том Клэнси. Последняя игра серии выходила в 2013-м.
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