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    Новости

    СМИ: Ubisoft и Netflix работают над мультсериалом по Splinter Cell

    31 июля 2020
    Кот-император
    31.07.2020
    1877
    0 минут на чтение
    СМИ: Ubisoft и Netflix работают над мультсериалом по Splinter Cell

    По данным Variety, Netflix и Ubisoft поработают вместе над адаптацией Splinter Cell — в виде мультсериала в аниме-стиле.

    По данным источников, сценаристом и продюсером проекта назначили Дерека Колстеда («Джон Уик»). Сервис заказал производство 16 серий, которые поделят на два сезона.

    Splinter Cell — серия видеоигр в жанре стелс-экшен. Первая часть вышла в далёком 2002-м, её тепло приняли критики и игроки, она успешно разошлась на рынке. Сюжет рассказывает про бывшего служащего SEAL военно-морских сил США Сэма Фишера, которого завербовало подразделение АНБ «Третий эшелон». Разработку курировал писатель Том Клэнси. Последняя игра серии выходила в 2013-м.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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