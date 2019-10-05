По данным Variety, у грядущей потенциально экранизации фантастического YA-романа Виктории Шваб «Тёмный оттенок магии» появился сценарист — им стал Дерек Колстад, работавший над сюжетом франшизы «Джон Уик».

Продюсерами картины выступают студия продюсера Sony Нила Мореца Original Film и студия G-Base, купившие права на экранизацию ещё в 2016-м. Со стороны Sony проект курируют также продюсеры Энджи Джианнетти (Ange Giannetti) и Майя Айри (Maia Eyre).

«Тёмный оттенок магии» вышла на английском в 2015 году, а спустя пару лет её издали на русском. Вот как звучит аннотация:

Келл — один из последних Путешественников, магов с редкой способностью путешествовать между параллельными вселенными. И он может выбирать, где остановиться. Существует Серый Лондон, грязный и скучный, лишенный всякой магии. Им правит безумный король Джордж. Так же существует Красный Лондон, где процветающей империей правит Марешская династия, а магия и жизнь почитаются. Белый Лондон под властью любого, кто сумеет проложить себе убийственный путь к престолу — здесь люди сражаются, чтобы получить контроль над магией, и магия отвечает тем же, лишая город последних сил. И, когда-то давным-давно, существовал Черный Лондон. Но теперь о нем никто не говорит. Официально Келл — Красный Путешественник и усыновленный принц Красного Лондона, ежемесячно он доставляет корреспонденцию правителям всех Лондонов. Неофициально он — контрабандист, помогающий хоть краем глаза увидеть другие миры людям, что готовы за это платить. Опасное хобби, которое в конце концов приводит к невольному предательству. Сбежав в Серый Лондон, Келл набредает на Делайлу Бард, воровку с большими планами, которая сначала грабит его, потом спасает от опасного врага, чтобы затем заставить перенести ее в другой мир в поисках настоящего приключения. Но когда вокруг творится опасное колдовство и на каждом шагу поджидает предательство, чтобы спасти все миры, Келлу и Лайле надо для начала остаться в живых — а это куда сложнее, чем им поначалу казалось.

В 2017-м роман на русском выпустило издательство «Росмэн», и книга оказалась в центре скандала. Писательница узнала, что издательство из-за цензуры и сохранения возрастного рейтинга вырезало все сцены, содержащие однополые отношения. Позднее, в 2018-м, роман в полной версии выпустило АСТ.