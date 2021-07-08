София Браун сыграет одну из главных ролей в сериале-приквеле «Ведьмака»

Звезда сериалов «Долг/стыд» и «Марчелла» София Браун присоединилась к актерскому составу приквела «Ведьмака» с подзаголовком «Истоки крови».
Ей досталась роль Эйле — воительницы, некогда оставившей свой клан и королеву, чтобы стать странствующим музыкантом, а ныне вновь взявшейся за клинок из-за трагедии на Континенте.
Изначально этого персонажа должна была сыграть Джоди Тернер-Смит из «Летящих сквозь ночь», однако актриса не смогла из-за конфликта расписаний на фоне изменения графика производства.
Помимо Браун в сериале снимутся Мишель Йео, Джейкоб Коллинс-Леви, Лоуренс О’Фуарайн и другие.
Сюжет «Истоков крови» развернется за 1200 лет до событий оригинального сериала и расскажет о Сопряжении сфер, в результате которого появились монстры и охотники на них.
Шоураннером выступает Деклан де Барра. Также над сериалом работают Лорен Шмидт Хиссрич и автор книжного цикла Анджей Сапковский.
Когда выйдет «Ведьмак: Истоки крови», неизвестно.
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