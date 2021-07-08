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    Новости

    София Браун сыграет одну из главных ролей в сериале-приквеле «Ведьмака»

    8 июля 2021
    08.07.2021
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    Звезда сериалов «Долг/стыд» и «Марчелла» София Браун присоединилась к актерскому составу приквела «Ведьмака» с подзаголовком «Истоки крови».

    Ей досталась роль Эйле — воительницы, некогда оставившей свой клан и королеву, чтобы стать странствующим музыкантом, а ныне вновь взявшейся за клинок из-за трагедии на Континенте.

    Изначально этого персонажа должна была сыграть Джоди Тернер-Смит из «Летящих сквозь ночь», однако актриса не смогла из-за конфликта расписаний на фоне изменения графика производства.

    Помимо Браун в сериале снимутся Мишель Йео, Джейкоб Коллинс-Леви, Лоуренс О’Фуарайн и другие.

    Сюжет «Истоков крови» развернется за 1200 лет до событий оригинального сериала и расскажет о Сопряжении сфер, в результате которого появились монстры и охотники на них.

    Шоураннером выступает Деклан де Барра. Также над сериалом работают Лорен Шмидт Хиссрич и автор книжного цикла Анджей Сапковский.

    Когда выйдет «Ведьмак: Истоки крови», неизвестно.

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    Он выйдет, скорее всего, в следующем году.

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