София Браун сыграет одну из главных ролей в сериале-приквеле «Ведьмака»

Звезда сериалов «Долг/стыд» и «Марчелла» София Браун присоединилась к актерскому составу приквела «Ведьмака» с подзаголовком «Истоки крови».

Ей досталась роль Эйле — воительницы, некогда оставившей свой клан и королеву, чтобы стать странствующим музыкантом, а ныне вновь взявшейся за клинок из-за трагедии на Континенте.

Изначально этого персонажа должна была сыграть Джоди Тернер-Смит из «Летящих сквозь ночь», однако актриса не смогла из-за конфликта расписаний на фоне изменения графика производства.

Помимо Браун в сериале снимутся Мишель Йео, Джейкоб Коллинс-Леви, Лоуренс О’Фуарайн и другие.

Сюжет «Истоков крови» развернется за 1200 лет до событий оригинального сериала и расскажет о Сопряжении сфер, в результате которого появились монстры и охотники на них.

Шоураннером выступает Деклан де Барра. Также над сериалом работают Лорен Шмидт Хиссрич и автор книжного цикла Анджей Сапковский.

Когда выйдет «Ведьмак: Истоки крови», неизвестно.