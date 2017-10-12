Похоже, студию Sony настиг творческий кризис — как ещё объяснить желание экранизировать всё подряд? Variety пишет, что компания приобрела права на экранизацию настольной игры «Колонизаторы» — в оригинале Catan или Settlers of Catan.

Продюсером экранизации выступит Гэйл Кац («Жертвуя пешкой», «Двухсотлетний человек», «Идеальный шторм»). Помогать ему будут Дэн Лин («Оно», «Лего. Фильм») и Джонатан Эйрич. Сценарий картины напишет Блейз Хемингуэй. «Колонизаторы» станут для студии одним из приоритетных проектов, и в дальнейшем Sony планируют развить экранизацию игры в целую франшизу.

Мы рады поработать вместе с Sony, чтобы оживить культовый мир «Колонизаторов». Как большие фанаты этой игры, мы поражены бесконечными возможностями историй, которыми и вдохновляемся. Не каждый день тебе дают возможность поработать с миром, полюбившимся миллионам людей, и расширить его для экрана. Продюсер Гэйл Кац

Игра «Колонизаторы», разработанная Клаусом Тойбером, была продана более чем 25 миллионами копий и издана на 38 языках. Это одна из самых известных настольных игр во всём мире. В России она вышла в 2002 году.

Трудно представить, как вообще будет выглядеть такой фильм. Скажем, с «Морским боем» всё было понятно — там сделали акцент на экшене. А здесь игра посвящена добыче ресурсов и торговле. Кто пойдёт в кинотеатры смотреть такой фильм? Поклонники настолки скорее уж разложат дома ещё одну-две партии.

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