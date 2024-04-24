Недавно Sony зарегистрировала патент на систему автоматического прохождения игр на базе искусственного интеллекта.

Функция будет использовать информацию, собранную из облака вроде PlayStation Network, чтобы определить и сымитировать игровой стиль конкретного игрока.

Режим «Автоматическая игра позволит игрокам пропускать конкретные сегменты игрового процесса. В любой момент игрок может взять управления на себя. Также он будет получать уведомления после автоматического завершения определенных этапов игры.

Так игроки PlayStation смогут не тратить время на этапы игры, которые кажутся им не особо интересными. Это же, судя по всему, можно будет использовать для фарма ресурсов и других репитативных действий в играх.