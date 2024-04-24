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    Sony зарегистрировала патент на систему автоматического прохождения игр

    24 апреля 2024
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    24.04.2024
    298
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    Sony зарегистрировала патент на систему автоматического прохождения игр

    Недавно Sony зарегистрировала патент на систему автоматического прохождения игр на базе искусственного интеллекта.

    Функция будет использовать информацию, собранную из облака вроде PlayStation Network, чтобы определить и сымитировать игровой стиль конкретного игрока.

    Режим «Автоматическая игра позволит игрокам пропускать конкретные сегменты игрового процесса. В любой момент игрок может взять управления на себя. Также он будет получать уведомления после автоматического завершения определенных этапов игры.

    Так игроки PlayStation смогут не тратить время на этапы игры, которые кажутся им не особо интересными. Это же, судя по всему, можно будет использовать для фарма ресурсов и других репитативных действий в играх.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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