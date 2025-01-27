«Сорвиголова: Рожденный заново» будет гораздо мрачнее, чем сезоны от Netflix

Шоураннер сериала «Сорвиголова: Рожденный заново» Дарио Скардапейн рассказал, чем новый сезон будет отличаться от тех, что выпустил Netflix.
Дарио Скардапейн
В сериале будет больше забавных сцен и гораздо меньше пустых рассуждений, чем раньше. В свои лучшие моменты предыдущие сезоны были фантастическими. В худшие — зрителям показывали рассуждения двух героев в комнате о природе геройства. Я не обвиняю, просто я не хотел слышать, как персонажи жалуются на свою судьбу. Я хотел видеть их действия.
По словам Скардапейна, в продолжении сильно изменится темп повествования.
Дарио Скардапейн
Если оригинал был более нуарным, то в «Рожденный заново» чувствуется влияние классических криминальных историй 90-х. В нем будут элементы «Сопрано» и «Короля Нью-Йорка», а еще темп и размах, которые Netflix не мог себе позволить.
Старые сезоны были очень мрачными в кинематографическом смысле, не обязательно с точки зрения истории, хотя в ней тоже были некоторые мрачные элементы. Но мы гораздо мрачнее.
Премьера «Рожденного заново» ожидается 4 марта 2025 года. В сезоне будет девять эпизодов.
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