КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

«Носферату» Роберта Эггерса: во власти абсолютного зла
Памяти Дэвида Линча. Не надо бояться глубины
Лучшие фильмы ужасов 2024 года: проклятия, маньяки и шоу-бизнес
Антиитоги 2024 года: разочарования, провалы и мультивселенная кринжа

Классика

«Сталкер» Тарковского: князь Мышкин в Зоне Посещения
«Нечто»: самый ненавистный культовый фильм
Новости

«Сорвиголова: Рожденный заново» будет гораздо мрачнее, чем сезоны от Netflix

Андрей Квасков
27 января 16:30
6
1 минута на чтение
Шоураннер сериала «Сорвиголова: Рожденный заново» Дарио Скардапейн рассказал, чем новый сезон будет отличаться от тех, что выпустил Netflix.
Дарио Скардапейн
В сериале будет больше забавных сцен и гораздо меньше пустых рассуждений, чем раньше. В свои лучшие моменты предыдущие сезоны были фантастическими. В худшие — зрителям показывали рассуждения двух героев в комнате о природе геройства. Я не обвиняю, просто я не хотел слышать, как персонажи жалуются на свою судьбу. Я хотел видеть их действия.
По словам Скардапейна, в продолжении сильно изменится темп повествования.
Дарио Скардапейн
Если оригинал был более нуарным, то в «Рожденный заново» чувствуется влияние классических криминальных историй 90-х. В нем будут элементы «Сопрано» и «Короля Нью-Йорка», а еще темп и размах, которые Netflix не мог себе позволить. Старые сезоны были очень мрачными в кинематографическом смысле, не обязательно с точки зрения истории, хотя в ней тоже были некоторые мрачные элементы. Но мы гораздо мрачнее.
Премьера «Рожденного заново» ожидается 4 марта 2025 года. В сезоне будет девять эпизодов.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Андрей Квасков
Подпишись на

Мир фантастики: подписка на 2025 год!

Только в предзаказе на CrowdRepublic:

  • 13 номеров и 3 спецвыпуска
  • Фирменная атрибутика
  • Бесплатные эксклюзивные бонусы для участников предзаказа
Подписаться
Рекомендуем
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики № 254 (январь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Старая добрая кинофантастика»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Перезапуск «Очень страшного кино» выйдет летом 2026-го

Новости

Новый мультсериал про Человека-паука уже продлили на два сезона
Первый выйдет только 29 января

Новости

«Наспех слепленная комедия» — первые оценки фильма «Звездный путь: Секция 31»
Даже талант Мишель Йео не спас фильм от провала.

Новости

«Домовенок Кузя» заработал миллиард рублей

Новости

«Хочу еще шесть сезонов» — критики в восторге от нового мультсериала про Человека-паука
Премьера в конце января

Новости

СМИ: Режиссер «Носферату» снимет сиквел «Лабиринта» и хоррор про оборотня
Первым должен выйти «Вервольф».

Новости

Реальный бюджет нового «Капитана Америка» оказался совсем не таким монструозным
Фильм выйдет 14 февраля

Новости

Бывшие разработчики Disco Elysium анонсировали психологическую RPG Hopetown
Часть средств на разработку будет собрана через краудфандинг.

Новости

Дракон и меха — новый трейлер DOOM: The Dark Ages
Выйдет 15 мая

Новости

Нобуо Уэмацу и другие композиторы написали фэнтезийный альбом для нарративного подкаста Dark Dice
Показать ещё
Подпишись на

Мир фантастики: подписка на 2025 год!

Только в предзаказе на CrowdRepublic:

  • 13 номеров и 3 спецвыпуска
  • Фирменная атрибутика
  • Бесплатные эксклюзивные бонусы для участников предзаказа
Подписаться
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты