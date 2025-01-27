«Сорвиголова: Рожденный заново» будет гораздо мрачнее, чем сезоны от Netflix

Если оригинал был более нуарным, то в «Рожденный заново» чувствуется влияние классических криминальных историй 90-х. В нем будут элементы «Сопрано» и «Короля Нью-Йорка», а еще темп и размах, которые Netflix не мог себе позволить. Старые сезоны были очень мрачными в кинематографическом смысле, не обязательно с точки зрения истории, хотя в ней тоже были некоторые мрачные элементы. Но мы гораздо мрачнее.