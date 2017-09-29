Студия Lionsgate позвала Джо Хендерсона, шоуранера сериала «Люцифер», написать сценарий для новой версии фильма «Полёт навигатора». Спродюсирует картину Jim Henson Company. Об этом сообщает The Hollywood Repoter.

Оригинальный фильм рассказывает историю 12-летнего мальчика по имени Дэвид, который пропадает без вести и самым таинственным образом возвращается восемь лет спустя, ничуть не повзрослев. Одновременно с его появлением в окрестностях обнаруживают НЛО. Оказывается, все восемь лет Дэвид провёл в обществе инопланетян, летал на космическом корабле и из глубин вселенной принёс знания, ранее не известные человечеству.

Disney уже пытался снять перезапуск в 2009 году. Тогда сценарий писали Колин Треворроу и Дерек Коннолли, но проект не получил завершения.