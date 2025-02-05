Создатели сериала The Last of Us объяснили, почему Эбби будет менее мускулистой

Было сложно найти кого-то лучше Кейтлин для этой роли. В The Last of Us Part 2 геймеры берут под контроль Элли и Эбби, поэтому персонажи должны ощущаться по-разному. Из-за этого Элли мы сделали меньше по комплекции и более маневренной, в то время как Эбби больше напоминала Джоэла. В адаптации этот аспект не так важен, потому что акцент сделан на драме, а не экшене. Я не говорю, что боевых сцен не будет совсем, просто разные приоритеты и подходы.