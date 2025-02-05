Создатели сериала The Last of Us объяснили, почему Эбби будет менее мускулистой

Геймдиректор The Last of Us Нил Дракманн и шоураннер Крейг Мазин прокомментировали кастинг актеров, который вызвал споры среди фанатов.
По мнению Дракманна, команда шоу прежде всего ценит актерские навыки, а не внешнее сходство с оригинальными героями.
Нил Дракманн
Нам нужны те, кто смог бы передать суть этих персонажей, и мы не придаем особого значения вопросу схожести их бровей, носа, тела и остальных частей тела с героями игры. Это находится ниже в списке приоритетов по сравнению с рядом других факторов.
Отдельно Дракманн отметил телосложение Кейтлин Дивер, которой досталась роль Эбби. В игре героиня была более мускулистой, чем в шоу, но это обусловлено форматом повествования.
Нил Дракманн
Было сложно найти кого-то лучше Кейтлин для этой роли. В The Last of Us Part 2 геймеры берут под контроль Элли и Эбби, поэтому персонажи должны ощущаться по-разному. Из-за этого Элли мы сделали меньше по комплекции и более маневренной, в то время как Эбби больше напоминала Джоэла.
В адаптации этот аспект не так важен, потому что акцент сделан на драме, а не экшене. Я не говорю, что боевых сцен не будет совсем, просто разные приоритеты и подходы.
Мазин согласился с Дракманном, отметив, что разница в физических формах не повлияют на характер героини.
Крейг Мазин
Я считаю, что здесь есть потрясающая возможность погрузиться в человека, который, возможно, физически более уязвим, чем Эбби в игре, но чей дух сильнее.