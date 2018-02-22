SpaceX запустила ракету-носитель с первыми спутниками, которые будут раздавать интернет

SpaceX запустила ракету-носитель с первыми спутниками, которые будут раздавать интернет

Компания Илона Маска SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с базы Ванденберг ВВС США во Флориде. Она должна вывести на орбиту первые два спутника Microsat 2a и Microsat 2b в рамках проекта Starlink — эти спутники будут раздавать интернет по всему миру. Кроме них, Falcon 9 выводит испанский правительственный спутник PAZ, предназначенный для радиолокационного наблюдения.

Компания несколько раз переносила этот запуск —мешал сильный ветер. Первоначально, его запланировали ещё на 17 февраля.

Starlink — это глобальный проект, в рамках которого SpaceX планирует вывести на орбиту около 12 тысяч спутников и при помощи них раздавать высокоскоростной интернет по всему миру. Ориентировочные сроки — примерно 2024 год.