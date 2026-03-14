Классика

Спилберг подозревает, что на Земле есть инопланетяне

Кот-император
14 марта 11:25
47
Стивен Спилберг давно интересуется НЛО и пришельцами. Почти полвека назад он снял «Близкие контакты третьей степени» и «Инопланетянина», а этим летом выходит его новый фильм о пришельцах «День разоблачения». Так что неудивительно, что журналисты спросили его об инопланетянах — и режиссёр заявил:
Стивен Спилберг
Я знаю не больше любого из вас, но у меня очень сильное подозрение, что уже сейчас мы на Земле не одни. Про это я и снял фильм.
В том же разговоре Спилберг прокомментировал заявление экс-президента США Барака Обамы, что тот уверен в существовании инопланетян:
Стивен Спилберг
Когда президент Обама сделал это заявление, я подумал: «О боже, это так круто для „Дня раскрытия! Потрясающе“. Но через два дня он дал заднюю и сказал, что имел в виду жизнь в космосе. В неё, конечно, всем нужно верить. Нельзя же думать, что мы единственная разумная цивилизация во всей вселенной.
Стоит отметить, что такие вопросы Спилбергу задают из-за скорой премьеры «Дня раскрытия», и нельзя исключать, что режиссёр просто подыгрывает журналистам ради рекламы фильма.

фото Спилберга: Elena Ternovaja (CC BY-SA 3.0)

Кот-император

09.02.2019

16821

Отрывок из книги «История научной фантастики Джеймса Кэмерона».

