Square Enix выпустила ролик с Мисс Марвел в Marvel’s Avengers

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Square Enix на фестивале Comic Con в Нью-Йорке показала новый ролик грядущего супергеройского экшена Marvel’s Avengers. Если раньше в видео фигурировали знакомые по фильмам персонажи, то теперь трейлер посвятили Мисс Марвел, обладающей способностью растягивать тело — почти как Рид Ричардс из «Фантастической четвёрки».

Судя по всему, девушка сыграет важную роль в сюжете — именно она будет собирать отряд Мстителей, распавшихся после инцидента A-Day, показанного в самом начале. Тогда Таскмастер (он же Бригадир) напал на мост Золотые ворота, и в этой схватке погиб Капитан Америка.

Marvelʼs Avengers выйдет 15 мая 2020 года на PS4, Xbox One, Google Stadia и PC.

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